Feliz punto y final a una larga vida laboral

El repostaje hace el cariño (Ismael Ruiz Nebreda, gasolinero de la estación de La Castellana)

A las 11 de la noche del viernes culminó su último turno y una vida laboral de 48 largos años entre surtidores y amigos conductores. Muchos van a echar de menos el buen hacer de ‘el bigotes’

Presume de distinguir la procedencia del último carburante repostado por un vehículo solo por el olfato y, cual tabernero de toda la vida, de saber lo que quiere el cliente casi antes de bajarse del coche. Son gajes del oficio, esos que se aprenden desde los 15 años al frente de un surtidor y que se heredan de padre a hijo, como le ha ocurrido a Ismael Ruiz Nebreda, el amable gasolinero de la estación de Villarce de La Castellana, que a las 11 de la noche del pasado viernes puso punto y final a 48 años de vida laboral.

Ismael ha vivido la mayor parte de sus 63 años en una gasolinera. Su padre, Ignacio Ruiz, al que algunos veteranos todavía recordarán por su gran bigote de puntas redondeadas, pasó también su vida en la estación de la glorieta de Logroño, a la que llegó cuando aquel cruce de caminos solo era la carretera de Vitoria y al fondo se vislumbraba el viejo pueblo de Gamonal.

Ismael siguió la trayectoria del padre y empezó a trabajar en el año 1972 como aprendiz en el surtidor de la calle Sanz Pastor, cuando el litro de la Súper se pagaba a 24 pesetas, muy lejos de las 206 pesetas (1,239 euros) que se abonaban la pasada semana.

Luego fue saltando entre estación y estación del Grupo Villarce, llevando su mantenimiento y la atención al público hasta acabar en La Castellana, donde es un referente para la clientela por su atención, su conversación de cinco minutos y su destreza en el servicio. También le conocieron como ‘el bigotes’ porque siguió el ejemplo de su padre, aunque un día se lo tuvo que afeitar.

«Empecé con una sola manguera para la gasolina y otra para el gasoil, pegando la oreja a la boca del depósito del coche para evitar que el carburante no desbordase». Antaño, la pistola no tenía el cierre automático como ahora». Hoy, en La Castellana, son cuatro mangueras por surtidor y una quinta para los vehículos a gas. Si aguanta un poco más, Ismael llegaría a cargar electricidad.

«Cada carburante tiene un olor y, depende de donde reposte uno, es más o menos intenso. El otro día le dije a un cliente que había estado en Barcelona y acerté», reconoce orgulloso.

Son estos detalles, ese toque humano a una maniobra tan rutinaria y muchas veces tan mecánica y urgida por la prisa, los que han provocado que muchos empiecen a echar de menos a Ismael incluso antes de marcharse. «Se hace amistad con la gente, te preguntan por la mujer y los hijos y algunos me han reconocido que no quieren que me vaya, lo que me produce una gran ilusión. Son muchos años y parece que me van a echar de menos...».

Recuerda que la gasolinera de La Castellana se conocía en los 70 y 80 como la de Portugal, y la de la calle Vitoria como la de Francia. «Los veranos eran horrorosos, había largas caravanas de coches y mucho jaleo en las estaciones. Entonces no había tantas en carretera».

Supermercados. Afortunadamente -y toca madera- no ha sufrido ningún atraco aunque recuerda la paliza que le dieron a su padre y alguna noche de tiros en la calle Vitoria. «Alguno se te puede ir sin pagar pero las medidas de seguridad han cambiado mucho».

También lo han hecho las propias instalaciones. En sus primeros años, solo se vendían los bidones de aceite para el motor, luego fueron los chicles, los caramelos y hoy es posible hacer la compra doméstica de urgencia mientras se llena el depósito.

Todo ha cambiado mucho en 48 años. Ismael deja un excelente recuerdo en la empresa, entre sus compañeros y los clientes. Con él termina la saga familiar de gasolineros. Sus dos hijos han estudiado carrera universitaria y están trabajando. «Gracias a Villarce y a los clientes he sacado mi familia adelante. Todos formamos parte del gran engranaje que permite que este servicio esencial funcione a la perfección».

El decano gestor de las pensiones (Luciano Galindo, jefe provincial de la Seguridad Social)

El más veterano de los jefes de la Seguridad Social, culmina 36 años al frente de este organismo estatal en Burgos, tarea que compartió con sus paisanos Juan Carlos Aparicio y Octavio Granado

Se supone que lo tendrá todo muy bien calculado para su jubilación, pues Luciano Galindo del Val ha sido el gestor de las pensiones de los burgaleses durante los últimos 36 años de manera ininterrumpida. Este burgalés nacido en la barriada de Yagüe (hoySan Juan Bautista) asumió la jefatura provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a mediados de los 80, con 33 años, y dejó estas responsabilidades ayer domingo, el día en el que cumplió los 70 años de edad, alcanzando el tope de su vida laboral como funcionario con 47 años acumulados de cotización al sistema.

Alumno de La Salle, cursó la carrera de Derecho en la Academia Universitaria de los Jesuitas del Palacio de la Merced. Antes de opositar, trabajó como letrado en Campofrío cuando la fábrica principal presidía el barrio de Capiscol. Aprobó las oposiciones al CuerpoSuperior de Técnicos delMutualismo Laboral de la Seguridad Social en mayo de 1974 y ya desde su primer destino, en unas oficinas de la calle Conde Jornada, se sumergió en el complejo mundo de las pensiones, eso sí, realizando todos los trámites a mano, con el bolígrafo y la calculadora, «sin ordenadores y con una fotocopiadora que olía a amoniaco que echaba para atrás».

Su primer destino fue Burgos y de aquí no se ha movido desde entonces. Más de tres décadas y media al frente de la Seguridad Social le sitúan como el jefe provincial más longevo del organismo de las pensiones -es el decano de los jefes- y de la Administración Pública en Burgos y quién sabe si de otras tantas provincias.

Hombre extremadamente metódico, su último día de trabajo (el viernes) reunió sobre la mesa de la sala del consejo los más de 300 bolígrafos ya agotados que ha utilizado para firmar documentos a lo largo de toda su carrera en una singular ceremonia de despedida. «Antes se firmaba todo a mano y había días en los que veía cómo se iba agotando la tinta de los bolígrafos. Los he ido guardando en una caja y los destinaré al reciclaje». Es el último trámite tras unos días de intenso trajín en el que se pasado a visitar los departamentos que reúnen a los cerca de 270 empleados a su cargo, aunque llegaron a superar los 300 antes de la oleada de jubilaciones.

Galindo todavía recuerda las fichas perforadas que utilizaban en Intervención en los 80 y los primeros ordenadores en las oficinas («hoy sin ellos no podríamos hacer nada»). Ha vivido los profundos cambios tecnológicos y de organización en la Seguridad Social para adaptarse a las exigencias del gigantesco problema que tiene entre manos: la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

«No soy catastrofista. El sistema no va a colapsar, aunque viviremos unos años malos con la llegada de los jubilados del baby boom, que incrementará muchísimo la nómina de los pensionistas. Las recomendaciones del Pacto de Toledo y de todos los organismos internacionales dejan muy claro por dónde tenemos que ir. Es muy difícil tomar decisiones».

Pese a la gravedad del asunto, Luciano, persona tremendamente cordial y poco amigo de los oropeles del despacho, ha llevado los asuntos con la máxima normalidad y sencillez, supervisando la nómina mensual millonaria de este organismo y aconsejando, si se le pedía, los pasos a dar a cualquier trabajador a punto de dejar de serlo.

Ha tenido como jefes a dos paisanos: Juan Carlos Aparicio, como ministro de Trabajo y secretario de Estado, y Octavio Granado, máximo responsable de la Seguridad durante los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

Distinguido con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, este veterano funcionario ha conocido varios gobernadores civiles y ahora subdelegados del Gobierno, así como varios despachos a lo largo de su extensa carrera.

Ha gestionado el fin de Hospital General Yagüe y del Centro de Especializades de la Avenida del Cid. También las obras de remodelación de la sede de la calle Vitoria y el proyecto, que aún queda pendiente, del edificio de la calle La Puebla.

Su último año ha sido «angustioso y de trabajo malo», como él dice, con vidas en juego, muy preocupado por la salud de la plantilla y con muchos problemas entre la ciudadanía. De hecho, hasta el viernes estuvo ocupado en la gestión de los múltiples asuntos económicos que deja abiertos esta crisis.

Sustitución. El sustituto o la sustituta de Luciano Galindo en el cargo no se conoce todavía, saldrá de un proceso de selección que se pone en marcha hoy en Madrid, en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, y que tendrá su oportuno reflejo en el Boletín Oficial del Estado. A la espera del nombramiento definitivo, al frente de la jefatura de Burgos estará la secretaria provincial de la Tesorería y el INSS, Olga Hernando.