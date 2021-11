Un cruce de caminos que llega hasta Briviesca

Cuando Gonzalo Trespaderne contempló por primera vez el Castillo de Villena desde la distancia puso en duda por unos segundos si se encontraba en pleno Reino de Castilla o en el de Taifas. No cualquier localidad puede presumir de una ubicación privilegiada en medio de un cruce de caminos en mayúscula. Un amante de la historia, el patrimonio y las letras no podía conformarse con las explicaciones impartidas por los guías turísticos. El briviescano sintió la necesidad de conocer más a fondo los entresijos que envolvían el misterioso municipio y comenzó a recopilar información.

La excitante vida de don Juan Manuel, escritor que heredó el gran señorío de Villena, no pasó desapercibida y tras leer cientos y cientos de documentos que hablaban de su obra, su vida y sus 'pecados', se lanzó a novelar lo que él mismo fantaseaba. Un viaje a Peñafiel marcó el antes y el después de la dirección de su obra, Murió el hombre pero no su nombre, y los recuerdos que conservaba de niño cuando residió allí con su familia por motivos laborales brotaron de nuevo. El primer contacto del burebano con uno de los principales exponentes de la prosa medieval de ficción, autor de El Conde Lucanor, y uno de los hombres más poderosos de su época, que llegó a acuñar su propia moneda y mantuvo un ejército de 1000 caballeros, se dio cuando no alcanzaba la adolescencia. Después de décadas, el destino caprichoso ha colocado en el mismo punto del mapa al profesor de filosofía y al municipio alicantino.

Trespaderne, extasiado por los descubrimientos sobre el escritor medieval, creó un personaje «con el que me siento identificado», confiesa, que investiga sobre el Príncipe don Juan Manuel y viaja al lugar donde está enterrado. Allí, una mujer le ofrece parte de su obra perdida a cambio de dinero. Él acepta. A partir de entonces aparecen otras personas también interesadas en hacerse con ella. La esposa lee con sus hijos una especie de diario en el que se detalla lo ocurrido desde la primera entrega hasta la última, mezclado con una composición sobre los siete pecados capitales. «El príncipe tenía mucha fe y era muy religioso pero por contra, algunos de sus biógrafos hablan de un hombre que cayó en todas las tentaciones habidas y por haber. No he querido dejar de lado este lado de su vida», aclara el autor.

El escritor briviescano, Gonzalo Trespaderne. - Foto: DBTampoco poner en valor el patrimonio cultural de tierras andaluzas y alicantinas, sin dejar de lado a su querida Bureba y su ciudad natal, Briviesca. «A lo largo de este relato me he adentrado en el legado cultural de uno de los padres de la lengua castellana y caballero medieval de leyenda, pero los lectores también recibirán pincelas de historia sobre personajes ilustres como Blanca de Portugal, la infanta lusa que dotó a la ciudad de medios y leyes que sacaron a la capital de la Bureba del Medievo y curiosidades sobre el Monasterio de San Salvador de Oña», expone. «La parada en la ciudad de Burgos era obligatoria, junto a otros lugares encantadores», recalca el escritor.

Asimismo, declara que las aventuras de su niñez con sus amigos en bicicleta por la comarca, o los ratos trabajando en el bar Janfry de Oña en las fiestas de San Vitores son imborrables. «Con este relato quiero dejar constancia a los lectores que en mi territorio existen lugares increíbles con unos atractivos dignos de conocer. Es mi forma de aportar un impulso y el reconocimiento que merece la comarca», añade.

Murió el hombre pero no su nombre puede comprarse en las dos librerías de la ciudad burebana pero, «con el mayor de los agradecimientos a todas aquellas personas que comparten sus estudios en internet para que todo el mundo tenga derecho a acceder a cierta información», el autor ha publicado en su página web www.gonzalotrespadernearnaiz.site la novela al completo.