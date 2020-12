"El primer objetivo está bastante cerca"

El UBU San Pablo está ya centrado en los dos encuentros que cerrarán 2020. El conjunto burgalés puede dejar finiquitada su presencia en el grupo que luchará por el ascenso de categoría. Nacho González entrenador del conjunto local señala que el objetivo lo tienen "bastante cerca". "Nos quedan 8 partidos y con 2 victorias más lo podríamos tener asegurado. El trabajo ya está hecho, aunque cuanto antes lo alcancemos mejor», explica Nacho González, entrenador de la escuadra rojinegra.

Para lograr esta meta entiende que es «más importante» el partido de Sarriá. «El del Barcelona te puede dar acceso a estar junto a los equipos en la parte alta», puntualiza.

La victoria en Ibiza supuso una inyección de confianza para el UBU San Pablo. González asegura que el equipo hizo un «mal partido», aunque también destaca que lo «positivo» fue que vencieron «en un final igualado». «Los dos partidos anteriores en la que hubo igualdad en los últimos minutos perdimos -Novás e Ibiza-. Fuimos capaces de defender bien y meter un gol de contraataque que nos ayudó mucho», comenta.

Lo que asegura el preparador local es que los suyos aún no están recuperados después del parón obligado que padecieron. «Los jugadores que lo han pasado la enfermedad tienen secuelas y no sabemos hasta dónde llegarán. Hasta después de Navidad, que será cuando podamos hacer una pequeña pretemporada, no estaremos bien. A día de hoy el equipo está mal y físicamente no está recuperado», avisa.

La plantilla está echando en falta el «trabajo de fuerza», que no ha podido llevar a cabo debido a las restricciones que ha sufrido Burgos en la segunda ola de la pandemia.

Aunque no quiere que su discurso suene a excusa. «Sabíamos que iba a ser una campaña rara y lo que no hay que prestar mucha atención a algo que no está en nuestras manos. El deporte este año es cualquier cosa menos justo porque cada comunidad tiene una restricciones distintas. Hay adaptarnos y sobrevivir», finaliza.