Villanueva de Gumiel vive su particular 'boom' de viviendas

Villanueva de Gumiel vive un momento dulce. El municipio ribereño ha ganado 15 habitantes en lo que va de año hasta sumar un total de 288 empadronados. Y, con ellos, crece el interés por edificar nuevas viviendas. De hecho, en estos momentos se están construyendo cuatro casas, otras cuatro ya cuentan con la licencia de obra y cuatro más se encuentran en perspectiva, es decir, que se han comprado los terrenos y se está diseñando el correspondiente proyecto.

Su alcalde, Felipe Nebreda, asegura que «nunca» había visto semejante dinamismo urbanístico en la localidad y aplaude especialmente que al menos la mitad de las casas que se están construyendo o se van a construir serán primera vivienda. «Serán seis familias más empadronadas», celebra. «Estamos de moda. El técnico del Ayuntamiento nos dice que ningún pueblo ahora tiene el movimiento que hay en Villanueva en plan de construcción». A ello se suma que 70 censados son menores de 35 años.

Todo ello en un municipio que no dispone de suficientes terrenos urbanos, pese a la creciente demanda. Y es que mientras Villanueva de Gumiel no construya una depuradora para dejar de verter sus aguas residuales al río Bañuelos, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ya advirtió al Consistorio hace unos meses que no le permitirá convertir más suelo rústico en urbanizable.

Una de las cuatro viviendas que ya se están construyendo en Villanueva de Gumiel. - Foto: L.N.

Así las cosas, Nebreda destaca que están trabajando en dos vías. Por un lado, en dar todos los pasos necesarios para edificar la depuradora. Ya han comprado una finca de 2.800 metros cuadrados y están a la espera de que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) les incluya a principios de verano, como les aseguró, en el plan de pueblos de 500 a 1.000 habitantes para contar con esta instalación. Y, por otro, el propio Consistorio aprobó hace unas semanas en pleno reurbanizar un tramo de unos 100 metros de longitud en la calle Vandeles para que así se puedan construir más viviendas. La inversión rondará los 40.000 euros.

«Asfaltaremos ese tramo y meteremos todos los servicios de agua, luz, teléfono... porque ahora aunque son parcelas urbanas no se permite construir por normativa. Cuando se reurbanice, sí se podrá construir», explica Nebreda, detallando que dicho trozo de la calle Vandeles cuenta con entre 10 y 12 parcelas. Asimismo, la intención del Ayuntamiento pasa por crear otra calle nueva, algo que se les ha resistido a las anteriores corporaciones, pero que Nebreda confía en conseguir en 2022. Además, tienen en mente reurbanizar una serie de parcelas de propiedad municipal «y ponerlas a la venta para dar facilidades y que venga más gente. Apostamos por el crecimiento», subraya el regidor al respecto.

Nuevos pobladores. Si algo llama la atención de Nebreda es el interés que está generando Villanueva no solo en los descendientes del municipio, sino también en personas que no tienen ninguna relación con el pueblo. La cercanía a Aranda de Duero resulta clave. «Vienen, miran terrenos y nosotros les ayudamos en lo que podemos», dice, poniendo el ejemplo de una pareja que vivía en la capital ribereña y que cambió la ciudad por Villanueva animados por unos amigos que antes habían dado el paso.

También, gracias a que la localidad cuenta con fibra óptica desde 2019, hay quienes se han trasladado al medio rural para teletrabajar. «Llevaba unos años intentando hacerme una casa en el pueblo y por fin empezarán a finales de mes», dice una villanovense con la intención de fijar su residencia habitual en el pueblo tras 15 años viviendo en Madrid por ser «un municipio especialmente vivo».

Por su parte, el alguacil de Villanueva también está esperando a que le construyan la casa, en agosto como tarde después de 10 años con el solar comprado. «La cabra tira al monte», bromea Javier.