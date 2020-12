"No entiendo la segunda ola de Burgos, no sabemos qué pasó"

Hace ya cuatro años que Carlos Dueñas (Valladolid, 1966) se marchó de Burgos después de haber trabajado -entre el Yagüe y el HUBU- más de dos décadas y de que sus hijos nacieran en esta ciudad, a la que sigue muy vinculado. Reconoce que se fue con mucha pena pero lo hizo porque -en estas líneas lo explica- le impidieron crecer profesionalmente. En el Hospital Clínico de Valladolid, donde actualmente está, afirma ser muy feliz, incluso ahora, que lleva diez meses en primera línea frente a los estragos de la covid.

¿Por qué se crea la figura del coordinador de Medicina Interna para la covid y de qué se encarga?

Hay coordinadores regionales de Intensivos, Neumología, Interna, Urgencias y Microbiología, que son las cinco especialidades más concernidas por esta enfermedad. La primera que se creó fue la de Intensivos por las dificultades que se dieron en algunos hospitales para que entraran pacientes; el coordinador se encargaba de conocer la situación de todas las UCI para que si alguna necesitaba ayuda se hicieran traslados entre ellas. Como esto funcionó, se decidió hacer algo similar en las especialidades médicas. Desde la de Medicina Interna, que oficialmente se ha creado en septiembre, ya en la primera ola organizamos el traslado de algunos pacientes de Segovia, que estuvo colapsada, y ahora se trabaja para evitar que esto ocurra tanto en los hospitales más pequeños como en los grandes si tienen dificultades. Por otro lado, nos encargamos de dar a la Gerencia Regional de Salud la visión clínica de la patología y aportamos las novedades terapéuticas que se van produciendo. Una vez a la semana nos reunimos y les contamos lo que no es numérico -las cifras las tienen ellos-: Que ha habido un brote aquí, que la gente está cansada, que un medicamento funciona, que otro no y lo vamos a quitar del protocolo... También hemos hecho un documento conjunto con Neumología, un acuerdo de mínimos con las cosas que se deben hacer de forma igual o similar en todos los hospitales, dejando luego a cada hospital apertura para sus ensayos clínicos, los que los tengan.

Entiendo, pues, que usted está coordinado con todos los jefes de servicio de esta especialidad en todos los hospitales.

Claro, todos tienen forma de localizarme y periódicamente nos ponemos en contacto y nos cuentan si tienen problemas porque no tienen sitio para pacientes, por ejemplo.

¿En Burgos les ha pasado?

Aquí hubo un momento en el que el hospital estuvo bastante colapsado pero se abrió el Hospital Divino Valles, quién lo iba a decir (sonríe). Además, se han trasladado a principios de noviembre cuatro o cinco pacientes al edificio Rondilla (forma parte del Clínico de Valladolid).

¿Cree que está siendo una ventaja que el Divino Valles siga ahí o ya a estas alturas no aporta mucho?

Tal y como están las cosas, para la covid ha venido muy bien en pacientes que no necesitan grandes intervenciones médicas sino más bien cuidados de Enfermería, y como no se sabe muy bien qué pasará con San Juan de Dios, lo mismo también viene muy bien a partir de ahora.

¿Qué le parece que vuelva a correr riesgo de cierre el hospital de San Juan de Dios, a pesar de que lo último que se ha sabido es que las partes se han dado una ‘tregua’ de tres meses ?

Es uno de los recursos que más he echado de menos desde que me fui a Valladolid, porque allí no hay ningún centro similar al que trasladar a este perfil de paciente de media-larga estancia y pluripatológico. Y sobre el cierre, hombre, pues si lo cambias por cien camas en el Divino Valles, estaría bien, y además en la sanidad pública, pero eso supone personal y recursos.

Ya sabe que hay muchas personas que desconocen qué es o a qué se dedica la Medicina Interna y que no entenderán por qué son ustedes uno de los servicios nucleares en la pandemia...

Es que nosotros nunca nos hemos sabido vender... A ver, el internista es como el médico de cabecera del hospital, una especie de director de orquesta que tiene que saber tocar, por lo menos, un instrumento de cada uno de los grupos para poder dirigir a todo el conjunto y decidir en qué momento entran los metales o los vientos.

Según las cifras de su sociedad científica están viendo, al menos, al 80% de los pacientes covid. ¿A qué se debe esto?

A ver. Nuestra personalidad nos lleva a ser internistas, como otras llevan a ser traumatólogos, todos los que nos dedicamos a una misma especialidad nos parecemos, y a los internistas nos gusta inmolarnos, somos como monjes y nos gusta meternos en todos los fregados. Ya lo hicimos con la colza y el VIH -que no sé si nosotros dimos un paso adelante o fueron los demás los que dieron un paso atrás- y ahora no podía ser de otra forma. Con la covid hemos dado nosotros un paso adelante, hemos asumido que tenía que ser ‘nuestra’ porque las enfermedades infecciosas son nuestras y esta es infecciosa. Además, es multiorgánica y esta visión del bosque y no solo del árbol es muy del internista.

¿Son suficientes para abarcar bien la pandemia tal y como se está desarrollando en Castilla y León?

Hay hospitales donde creo que somos suficientes y en otros, no. Si miras plantilla orgánica, el que más baja la tiene es el Río Hortega, que son 15; aquí, en Burgos hay treinta y alguno, en el Clínico somos 18...

Entre los dos de Valladolid hacen el de Burgos...

Y si sumas Aranda y Miranda te salen más.

¿En esta provincia hay, entonces, buena dotación de personal?

Sí, por las circunstancias que se vivieron, que se juntaron los médicos de tres hospitales. Porque cuando se cerró el Militar, sus internistas se incluyeron en el Yagüe y en el Provincial y cuando se cerró este último se fueron todos al HUBU. Y sobre lo que me preguntabas de si somos suficientes, en general, si solo se hubiera producido el boom en la primera ola, con el apoyo de los especialistas habría sido suficiente, pero una de las cosas que hemos aprendido es que no podemos olvidar el no-covid y no podemos arramplar con todos los médicos de otras especialidades porque hay otras enfermedades. Pero no ha sido posible porque en la segunda también hemos necesitado ayuda, la intención era mantener un pull de profesionales covid y otro, no-covid y esto es partir en dos un hospital y no hay plantilla que lo aguante, al final necesitas más gente.

¿Los servicios de Interna se organizan de la misma manera en todos los hospitales?

Aquí en Burgos han hecho turnos, como las enfermeras, y tiene sentido. Todas las opciones que se han tomado en los hospitales -que han sido diferentes- han tenido sentido y creo que han ido bien porque lo han hecho en función de la situación y el agobio de cada momento.

