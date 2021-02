Juntarse sin tocarse y a todo color

Hasta en el lógico estrépito que organiza una clase de tercero de Primaria a la hora de salir del aula se nota que estamos en pandemia y que el cansancio se va apoderando cada vez más de todo el mundo. Las niñas y los niños hablan alto y alborotan ante la novedad de salir de clase a deshora y posar para la fotógrafa de un periódico, sí, pero no como lo hacían antes. Algo en ellos ha cambiado, se muestran más cautos y ni a uno solo hay que llamarle la atención para que se coloque la mascarilla correctamente o para que se aleje de forma conveniente de un compañero. Es ya un consenso generalizado que los niños españoles se están portando estupendamente en estos tiempos aciagos y el director del colegio Virgen de la Rosa lo confirma. «Están siendo extraordinariamente responsables, en muchos casos bastante más que la gente mayor», afirma Ángel Javier Tarrero mientras contempla cómo en una mañana lluviosa los chavales se van acercando a cada una de las piezas del nuevo mobiliario que ha incorporado el colegio y hablan entre ellos o abren un libro.

No hace ni un mes que el centro escolar ha recibido una veintena de piezas de formas muy orgánicas y de vivos colores para animar un curso diferente. Este mobiliario cooperativo -así se llama y es una auténtica novedad en los colegios españoles, el Virgen de la Rosa será probablemente uno de los primeros en incorporarlo- tiene como objetivo principal favorecer el desarrollo de actividades en los recreos (lectura, charla), promoviendo la interacción pero sin poner en riesgo la separación interpersonal, algo que es muy importante ahora, sobre todo en momentos puntuales como la hora del bocadillo en la que hay que quitarse la mascarilla y no moverse demasiado. «Estas piezas nos van a servir para muchas cosas. Ahora están dentro porque la temperatura de la calle no permite que las saquemos al patio pero los días que haga bueno las utilizaremos en exteriores. Como con la pandemia tuvimos que quitar los espacios colaborativos porque no se podían mantener las distancias le dimos vueltas a la idea de disponer de alguna herramienta con la que los chicos pudieran estar relajados y separados de forma conveniente y que, a la vez, les ayudara a fomentar su creatividad», explica la jefa de estudios, Altamira López, mientras la muchachada se va colocando en los asientos rojos en forma de i griega -donde caben hasta tres amigos- y en otros con aspecto de caramelos o de pastillas en azulón o verde fosforito.

No hay una disposición determinada para cada una de las piezas sino que, en palabras de la jefa de estudios, su lugar «se reinventa» en función de las necesidades de los estudiantes, que pueden intercambiarlas entre ellos. «Creemos que estos muebles son una evolución de otros espacios acartonados y fijos y le da mucha movilidad a la labor educativa. Más adelante, cuando ya hayamos superado la pandemia vamos a seguir utilizándolos en espacios orientados al aprendizaje cooperativo», añade.

De momento, parece que el alumnado del Virgen de la Rosa disfruta de estos singulares asientos/juegos que, además, están elaborados en plástico reutilizable procedente del reciclaje de envases, por lo que encajan perfectamente en el proyecto de ‘Eco-Cole’ que se inició el año pasado con el objetivo puesto en la reducción de envases para ayudar a la preservación del medio ambiente. ¿Pero qué dicen los protagonistas? Se diría que están bastante felices. «A mí me parecen muy divertidos porque los puedes usar con muchos juegos y te diviertes mucho y son cómodos para leer», dicen Claudia, Sara y Ángela, que aunque están hartas del coronavirus y llevan regular lo de guardar las distancias porque tienen muchas ganas de achuchar a las amigas, saben que hay que ser responsables.

MEDIDORES DE CO2. En los dos colegios de la Fundación Caja de Burgos -el Virgen de la Rosa y el Aurelio Gómez Escolar- se han cuidado las pautas anticovid desde principios de curso con horarios de entradas y salidas, recreos diferenciados, uso de aulas y distribución de baños, dispensadores de gel, mínimo contacto entre cursos y aulas espejo, que es donde reciben las clases los niños cuando en su clase no se pueden mantener las distancias de seguridad. «Sacamos a cinco o seis niños -los que correspondan- y emitimos con cámaras y pantallas la clase que se está dando en el aula de referencia», explica el director. Finalmente, la ventilación, otra de las grandes preocupaciones, se mantiene permanentemente por el método de abrir ventanas pero para optimizar la renovación del aire, sobre todo en los días de invierno más duros, desde el pasado 26 de enero se cuenta con medidores de CO2 en todas las aulas y los espacios en los que se desarrolla actividad docente.