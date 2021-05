Critican los nuevos carriles bici por las aceras

Nunca llueve a gusto de todos pero en el caso de los nuevos tramos del carril bici entre Camino Casa la Vega y el HUBU y entre Reyes Católicos y el bulevar las críticas no paran a medida que se van viendo los resultados de las obras, que están a punto de culminar.

Asociaciones como Burgos con Bici o Andando Burgos ya se lo advirtieron al Ayuntamiento en 2019 cuando se empezó a haber de estos nuevos tramos y posteriormente a finales de 2020 pero sus recomendaciones se echaron en saco roto y el concurso para acometer esta actuación no se paró. La recomendación era clara no hacer carriles bici en las aceras. Primero fue la polémica por el escaso paso que les quedaba a los peatones en la esquina de Reyes Católicos, lo que obligó a rectificar y reducir la anchura del carril bici y ahora se central en dos puntos críticos.

Por un lado, en Camino Casa la Vega, donde en la esquina cercana a las nuevas torres que se están construyendo hay tramos en los que no puede pasar el peatón. En uno además la farola impide casi el paso a una persona, de modo que si circula en silla de ruedas o con el carrito de un bebé o de la compra se verá obligado a invadir el carril bici o bajarse a la calzada, con el riesgo que ello conlleva.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)