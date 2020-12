Nicolás Correa se estrena con ¿Por qué se sublevó Franquito?

Además de empresario sobresaliente, José Nicolás Correa es un apasionado de la historia. Ávido lector de ensayos y literatura histórica, hace tres años -en el tiempo que le han permitido sus empresas- dio el salto a los archivos, a la investigación de campo y regresó a la Universidad. Inició en la San Pablo CEU una tesis doctoral -en la que sigue inmerso- sobre un periodo crítico en el devenir de España, la II República, y más en concreto sobre los meses previos a la Guerra Civil, desde diciembre de 1935 al 19 de julio de 1936, en los que el país se fue radicalizando en un proceso revolucionario cuyo trágico final es sobradamente conocido.

Fruto de todo ello nace ¿Por qué se sublevó Franquito? (Editorial Círculo Rojo), un primer libro de 82 páginas en el que Nicolás Correa se afana, como detalla en su prólogo, en desmontar la «falacia» creada en torno a la II República «como un régimen democrático normalizado hasta que todo se vino abajo porque unos militares fascistas, sin razones suficientes, se alzaron y llevaron al país a la guerra civil y a 40 años de dictadura».

Nicolás Correa ha conocido la I República de una fuente muy cercana, su padre, Baldomero, nacido en 1906 en la localidad toledana de Seseña. A los 24 años, el que fuera fundador de la compañía de máquina herramienta opositó a la Guardia de Asalto para tener un sueldo que le permitiese pagar una furgoneta de portes que había comprado. Consiguió el puesto de conductor y escolta, lo que le facilitó el conocer a los políticos más sobresalientes de aquella época.

En sus memorias escritas, que su hijo ha vuelto a releer en los últimos años, Baldomero recuerda que trabajó para Fernando de los Ríos, ministro y diputado socialista; para Julián Besteiro, presidente de la Cortes y de la UGT, «de quien mi padre habla muy bien»; y, muy especialmente, para el diputado José Calvo Sotelo, «al que admiraba y quería mucho fruto de los años que estuvieron juntos».

Como es sabido, el político conservador fue asesinado el 13 de julio de 1936. «Eran días de mucha tensión en Madrid y mi padre estuvo todo el día con él. Cuando terminó el servicio y llegó a casa, su madre [la abuela] le dijo que había ocurrido algo grave. Mi padre acudió a la casa de Calvo Sotelo y allí el sereno -que era gallego- le dijo que se le habían llevado detenido, pero que no fueron a la Dirección General de Seguridad, en la calle Víctor Hugo, sino que torcieron hacia la izquierda, lo que no le dio buena espina...».

Baldomero acabó su búsqueda en el cementerio «y allí se encontró un cadáver con los mismos zapatos y la misma camisa que vestía por la mañana Calvo Sotelo. Tenía la cabeza destrozada por un tiro...».

Tesis. Este trágico episodio tan cercano a su familia es el que llevó a José Nicolás Correa a interesarse por este periodo tan convulso de la historia de España. Hace unos años se puso en contacto con la vicerectora de la UBU Elena Vicente, que fue quien le animó a realizar una tesis doctoral. El empresario estudió Derecho en la Universidad Complutense y desconocía que podía embarcarse en tal tarea a su edad (hoy tiene 71 años). Lo intentó en la UBU y finalmente se lanzó al doctorado en la Universidad San Pablo CEU.

Dirigido por los historiadores Luis Eugenio Togores y Juan Carlos Jiménez, lleva tres años investigando el periodo que va desde diciembre de 1935 al 19 de julio de 1936 y le quedan otros tres. ¿Por qué se sublevó Franquito? es un extracto de las 900 páginas que ocupa a día de hoy su tesis. «He escrito un libro muy breve, que se lee en un par de horas. No va dirigido ni a historiadores ni a investigadores en la materia, solo espero que los jóvenes se animen a leer y sepan lo que pasó en este periodo de la historia de España».

El título, reconoce, busca provocar. Lo de Franquito no es una ironía, sino que así denominaban a Francisco Franco sus compañeros de armas (eso sí, a sus espaldas). La portada reproduce la estatua de Largo Caballero colocada frente a los Nuevos Ministerios envuelta con los colores de la bandera republicana. «La II República fue un periodo muy negativo de la historia de España. Describo con toda honestidad lo que pasó, aunque siempre hay una parte de subjetividad. Otra cosa es que el lector deduzca que en ese periodo hubo motivos suficientes o no para que el Ejército se levantase no contra la República -pues las primeras sublevaciones militares no apuntaban por ahí ni tampoco cambiaron la bandera republicana- sino contra la revolución anarquista y comunista en marcha», reflexiona.

Los analizados en el libro son unos meses muy complejos. «Había que cachear a los diputados porque algunos entraban en el Congreso armados y había mucha tensión en el Parlamento y en la calle».

Guerra. Nicolás Correa está convencido «de que el golpe de Estado pudo no dar origen a la guerra pues ni Madrid, ni Barcelona, ni Bilbao, ni Valencia se sumaron al golpe en un principio, pero fue el presidente del Gobierno quien el 19 de julio decidió entregar las armas al pueblo, a los milicianos, pasando del golpe de Estado a la guerra».

«Me llama la atención que haya gente que pueda añorar la II República, cuando nos llevó a donde nos llevó. El gran error es identificarla con la democracia como se hizo con la República Democrática Alemana o la República Bolivariana de Venezuela...».

En el tiempo que saca a sus industrias, este doctorando tardío se pierde entre los archivos del Ministerio del Interior, en el Archivo Histórico de Ávila o en el del Ejército, entre otros. «Me quedan tres años por delante para buscar hechos reveladores sobre aquella época». Ya está haciendo alguna corrección para la segunda edición de su primer libro y no descarta publicar más.