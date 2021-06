El bus de Miranda a Vitoria recupera el 77% de los viajeros

El autobús que une Miranda con Vitoria recupera poco a poco los niveles previos a la pandemia. De enero a abril la línea registró 35.457 pasajeros, un 77% de los 46.177 que usaron la línea en el mismo periodo de 2019. En estos cuatro primeros meses del año, la conexión estaba permitida para casos justificados, como acudir a trabajar o estudiar. Los conductores del servicio explican que una vez terminado el estado de alarma, los viajes por ocio se han recuperado «en especial este pasado sábado, cuando se movieron muchos chavales», destaca uno de ellos, aunque no hay datos oficiales que confirmen esta impresión.

En 2019 la compañía de transportes de La Unión, logró el contrato de la Diputación Foral de Álava para gestionar este trayecto. En su primer año contabilizó 142.800 viajeros, cantidad que empeoró en 2020 con el estallido de la pandemia, porque el freno del coronavirus derivó en que solo 96.475 personas cogieran este autobús.

El servicio establece siete horarios los fines de semana y 16 frecuencias en los días laborables. Tras el cambio de gestión, en Miranda surgieron críticas y una de las principales quejas estaba relacionada con los horarios, en especial, con los relacionados con las entradas a los turnos de trabajo.

Altamira Gómez y Paola Escobar reconocen que la situación no ha cambiado y el problema persiste. «Funciona bien pero tengo que ir antes, porque si cojo el siguiente no llegó bien a trabajar», admite Gómez, ya que el de las 13.15 horas, que antes era el más utilizado también para en Rivabellosa y La Puebla «por lo que no llegaría a tiempo». Escobar también explica que «me toca salir un poco más temprano porque entro a las dos».

Por la mañana a las 6.45 horas comienza desde Miranda, con paradas en Rivabellosa y La Puebla. En este caso perjudica principalmente a los estudiantes que acuden a Vitoria porque el primero directo parte a las 7.45 horas y por lo general los horarios de las clases no cuadran. En sentido contrario pasa algo parecido, como confiesa Alexander Muñiz, que reconoce que «los horarios son un poco apretados porque entro a las 8.30 y llego justo», afirma este vitoriano que estudia en el Fray Pedro de Urbina.

En el momento en el que modificaron los horarios, los responsables municipales se reunieron con el diputado Foral de Álava, Jesús María López Ubierna. En la cita solicitaron que las frecuencias vinculadas a las jornadas laborales se hicieron sin paradas intermedias para ajustarlos a las necesidades de los mirandeses. Esta cuestión se dijo que se estudiaría, aunque por el momento no ha cambiado como detallan los usuarios.

Además, hablaron de una revisión del precio, que también subió con la nueva concesión. El coste para el billete ocasional incluso ha subido en estos dos años hasta los 4,30 euros y en cuanto al bono mensual, que era una de las peticiones, no cristalizó. «Al ir y venir todos los días te dejas una pasta y estaría bien tener un bono para trabajadores o estudiantes», afirma Gómez, mientras que Escobar también indica que «el precio del billete me parece alto y ojalá bajara un poco más».

Menos habituales. Al margen de las usuarios que se desplazan a diario, la línea también se usa de manera esporádica. Unax Izquierdo vive en un pueblo cercano y la usa para llegar a la ciudad. «El autobús nos viene muy bien para venir desde Rivabellosa, porque es el único que tenemos para venir a Miranda y tampoco tenemos tren», remarca Izquierdo.

El autobús también sirve en muchos casos para visitas médicas. «Tengo a mi marido ingresado en Txagorritxu y el servicio está muy bien porque tiene muchas frecuencias», afirma Carmen Solar, que reside en Oña y parte desde Miranda a Vitoria por este motivo.