El traslado de Hacienda a la Banca Pecho se retrasa a abril

El edificio de la Banca Pecho es de propiedad municipal desde el año 1997. Hubo que esperar 20 años, concretamente hasta noviembre de 2017, para que el Ayuntamiento de Aranda de Duero procediera a su derribo dado su estado de ruina. En 2018 empezó a construirse en su lugar otro inmueble. Estaba previsto que antes de que acabara 2019 se pudieran trasladar a él los distintos departamentos que conforman la Concejalía de Hacienda y el Archivo. Ahora todos esos planes se posponen, al menos, hasta abril del año que viene.

Así se desprende de la licitación que hecha pública el Consistorio arandino para el suministro, colocación, montaje e instalación de mobiliario para vestir por dentro a este inmueble, por un importe total de 111.400 euros. Según el anuncio del concurso, el plazo de ejecución es de dos meses. Una vez adjudicado, la memoria justificativa que ha presentado el Ayuntamiento indica que este contrato para dotar de persianas y todo tipo de material de oficina a la Banca Pecho debe realizarse "en un plazo máximo de ocho semanas". Es decir, entre unos trámites y otros, para el traslado de los entre 45 y 50 trabajadores municipales del área económica, informática y del Archivo habrá que esperar otros cuatro meses.

"Más o menos será en Semana Santa", subraya al respecto el portavoz municipal, Emilio Berzosa, quien explica que "ha habido varios retrasos, entre ellos el propio covid. La empresa pidió un aplazamiento y hay una demora más o menos de un año".

El contrato está dividido en siete lotes. El primero incluye una partida de 2.210 euros para la compra de cortinas verticales opacas. El segundo lote es el de mayor peso económico, con un presupuesto base de licitación de 60.698 euros que se dedicará a la adquisición de mobiliario modular, como mesas de trabajo, cajoneras, percheros, papeleras, sillas de trabajo y armarios.

Destaca también el lote número cuatro, con 24.500 euros para el mobiliario de archivo. Mientras, el de menor cuantía es el número 7, con 1.040 euros de cara a instalar protecciones en las ventanas situadas en el sótano. De estos lotes, el número uno, dos, tres, seis y siete tienen que estar ejecutados en las cinco semanas posteriores a la formalización de la adjudicación, y los otros dos restantes en un plazo máximo de ocho semanas.

El contrato, que se adjudicará mediante procedimiento abierto y tras señalar el Ayuntamiento que "no existen en nuestra localidad, ni entorno inmediato, empresas para suministrar e instalar alguno de los citados equipamientos", se reflejará en dos ejercicios. Una partida de 24.000 euros se cargará en las cuentas de este año y los 87.400 euros restantes figuran como gasto anticipado, pendiente de asignación presupuestaria.

Más cambios. Con el espacio que quede libre en el Ayuntamiento, está previsto rehabilitar la primera y la segunda planta y realizar otra distribución. "La idea es poner secretaría general en un lado, junto con contratación, y al otro, la alcaldía. Y en la planta de arriba, hacer despachos para los grupos políticos", detalla Berzosa.

No obstante, estos planes están en el aire por la pandemia. De hecho, aún no se ha llevado a cabo ni el proyecto. "No se prevé que se pueda arrancar antes de mediados del año que viene", concluye.