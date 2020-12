Desahucian a la arrendataria del bar de Solarana

Que los bares de pueblo son un servicio público nadie lo pone en duda, así se expresó el pleno de la Diputación por unanimidad la semana pasada. Como tampoco nadie duda que la hostelería no está pasando por un momento crítico y que los recibos se acumulan porque los establecimientos han estado meses cerrados o trabajando a medio gas. Pero si la situación es grave para el sector en su conjunto, lo es aún más cuando se trata de un pequeño bar de pueblo que solo trabaja a ‘pleno’ rendimiento en los meses estivales, aunque este año tampoco han podido hacerlo.

Ante este desolador panorama, en la mayor parte de los casos, arrendadores y arrendatarios ha buscado fórmulas (pagos aplazados, reducción de la renta o incluso condonación de la deuda) para que los negocios puedan seguir funcionando y prestando servicio a los vecinos. No es este el caso de Solarana, donde la alcaldesa, María Ginebra, ha decidido desahuciar, o lo que es lo mismo pedir las llaves, a la arrendantaria del bar del pueblo por «el incumplimiento reiterado de sus obligaciones económicas», una deuda que asciende a 1.430,77 euros (renta mensual de cien euros, más luz y gasoil), según se refleja en el escrito enviado por la abogada del Ayuntamiento, en el que también se la invita a entregar las llaves antes del día diez, es decir de ayer, lo que no hizo.

Este no es el primer escrito municipal que recibe María C. S.., que arrendó el bar de Solarana en julio de 2019 por un año con posibilidad de cinco prórrogas consecutivas, reclamando la deuda y que deje el local. «Me siento acosada», asegura María, quien insiste en señalar que desde un principio ha intentado llegar a un acuerdo para pagar la deuda «porque ahora no tenemos ingresos y cuando los tuvimos, en julio y agosto, ya pagamos 1.100 al Ayuntamiento, además de lo seguros sociales y otros pagos que teníamos pendiente porque durante meses no hemos ingresado nada y hemos tenido que tirar de los ahorros para poder comer».

La relación de María con la alcaldesa, matiza, «es nula», y asegura que no sabe porqué actúa así la regidora, «porque no he discutido con ella ni con ningún vecino, hemos tenido abierto los días estipulados, cuando no hemos tenido que estar cerrados por obligación, creo que hemos dado un buen servicio, como afirman los vecinos, y lo único que hemos incumplido es el pago de una parte de la renta por una causa justificada como es el cierre del negocio por la pandemia», asegura María, natural de SantoDomingo, que lleva más de 25 años trabajando en la hostelería burgalesa.

Dos operaciones de columna la obligaron a alejarse de la intensidad que requiere la cocina de un restaurante en la capital y buscar refugio en Solarana, donde desde un principio se ha encontrado «muy a gusto con los vecinos» y con los clientes que llegan desde otras localidades de la comarca del Arlanza, «que vienen por los pinchos y la comida que hago».

Su sueño, llevar una vida tranquila y trabaja, se ha visto trucando por la pandemia y la decisión de la alcaldesa de rescindir el contrato de forma unilateral para iniciar un nuevo proceso de licitación para arrendar el bar y la vivienda. «El anuncio se publicó el 26 de noviembre y no puedo participar en el concurso por la deuda que tengo con el ayuntamiento», reconoce María, quien ha rechazo la ayuda económica que le han ofrecido algunos vecinos. «No quiero deber dinero a nadie, lo que quiero es trabajar y pagar la deuda, pero tal y como está la situación, lo estoy pasando muy mal, creo que me tendré que ir del pueblo».

Aunque la decisión parece estar tomada, hay vecinos que esperan un cambio de postura de la alcaldesa. «Hemos hablado con ella para que tenga un gesto de generosidad y no la cobre los meses en los que no ha podido abrir y negocie la deuda, pero lo único que quiere es que paguen y el desahucio», apunta un vecino que prefiere permanecer en el anonimato para evitar posibles represalias.

Silencio de la alcaldesa. La situación personal de María preocupa a unos vecinos que, además, temen que el nadie se quiera hacer cargo del único bar del pueblo, que comenzó a funcionar el año pasado, «para ofrecer un buen servicio».

La alcaldesa, de Ciudadanos, no ha querido atender a DB y dar su opinión sobre este problema que está afectando a los vecinos y que va contra el espíritu del acuerdo al que llegaron todos los partidos políticos representado en la Diputación, entre otros el suyo, para establecer una línea de ayudas a través de Sodebur con el fin de que los bares de los pueblos no se vean obligados a cerrar por la crisis.