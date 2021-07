Casado vuelve a pedir al Gobierno una ley de pandemias

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendió hoy en Salamanca el desarrollo de una “ley de pandemias” y recordó asimismo que la Junta de Castilla y León ha reclamado “hasta tres veces” la recuperación del toque de queda, una medida que calificó como “efectiva y muy importante”. Casado aseveró que fue “la primera” que se lo propuso al Ministerio, pero el Tribunal Superior de Justicia dejó claro que, en cualquier caso, las autonomías no tienen competencias.

En este sentido, la consejera de Sanidad recordó que la tercera ola se comportó como un pico muy pronunciado en el que la incidencia se multiplicó por doce y después descendió con la misma intensidad al implantarse el toque de queda a las 20.00 horas. “Evidentemente, al vulnerar los derechos fundamentales, tiene que ser aprobado por el TSJ. Y esto nos lleva a la última reflexión. Necesitamos una ley de pandemias”, reiteró.

Para la consejera existe debate y controversia porque no hay un marco legal en el ordenamiento jurídico que establezca lo que hay que hacer en estos casos. “Hemos desplazado al marco legal lo que debería de haberse resuelto en el plano legislativo y ejecutivo. Por eso estamos en esta situación”, matizó Verónica Casado.

Por otro lado, sobre las restricciones que afectan al ocio nocturno y a la celebración de bodas y eventos, la consejera especificó que “no es cuestión de volver a cerrarlo todo, sino de focalizar las medidas “allí donde se generan más problemas”.

“Estamos intentando ajustar. Hasta ahora estábamos trabajando con el semáforo. Nos costó mucho alcanzar una serie de criterios e indicadores que fueran aceptados por todas las comunidades y que todos estuviéramos haciendo más o menos lo mismo”, comentó.

Sobre los entornos en los que se generan más problemas, mencionó el ocio nocturno, tanto el regular como irregular y recordó que evitar las aglomeraciones es clave. “Durante el día la gente lleva mascarilla, me fijaba al venir en el coche, pero yo no sé si a las tres o las cuatro de la mañana en la Plaza Mayor de Salamanca se llevan mascarillas. No voy a estar para verlo, pero sí puedo decir que siguen estando muy vigentes las medidas de protección”, reiteró.

En este sentido, la consejera advirtió de que aún no se ha alcanzado la inmunidad de rebaño y que no llegará hasta que esté vacunado el 70 o el 80 por ciento de la población. “Y siempre y cuando las variantes nos dejen. Esta ola está siendo especialmente complicada porque han coincidido muchas cosas, las vacaciones, la Ebau, el aumento de las fiestas y la variante india, que es mucho más contagiosa”, concluyó.