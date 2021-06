Peñarroya, un líder cercano

Joan Peñarroya ha dejado huella en el Hereda San Pablo. No solo por los títulos, sino por su manera de trabajar y de entenderse con sus jugadores. En su forma de hacer, siempre ha destacado esa conexión especial con la plantilla y su capacidad para que sus pupilos se creyeran su mensaje. «Sabe buscar esa chispa para que el jugador salga encendido a la cancha y lo dé todo», asegura Xavi Rabaseda, que lamenta no poder seguir juntos una campaña más. «Entiendo que quiera seguir creciendo a nivel deportivo y me alegro por él», añade.

El alero catalán llegó a Burgos el pasado verano y desde el primer momento se sintió cómodo en la dinámica del equipo. «El día a día ha sido muy ameno y se me hacía fácil ir a entrenar, algo que no me ha ocurrido siempre. He disfrutado mucho, al igual que toda la plantilla, y creo que eso al final ha repercutido en los resultados que hemos conseguido».

Cuando Rabaseda fichó por el San Pablo, Miquel Salvó ya llevaba una temporada en Burgos. Sus inicios no fueron fáciles porque apenas entraba en los planes de Peñarroya, pero asegura que siempre estuvo al 100% con él: «Creo que es un entrenador justo y siempre lo he dicho. Viene y te dice las cosas como son. Entendí mi situación y esperé mi momento. Los jugadores agradecemos esa transparencia y cercanía por su parte».

A base de trabajo, Salvó se fue haciendo un hueco en el equipo y ganándose la confianza de Peñarroya. Su crecimiento en estos dos años ha sido exponencial. «Siempre suelo decir que hemos ido de la mano porque somos dos personas que vinimos porque queríamos crecer y lo hemos hecho. Hemos ayudado al club y el club a nosotros. Es un ‘win-win’ en toda regla», dice Salvó con una sonrisa.

Para lograr tantos éxitos, Rabaseda reconoce que se tienen que dar muchos factores y que uno de ellos es la «ambición» que Peñarroya les ha sabido transmitir desde el principio (...).

