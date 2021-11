A feriar al Valle de Losa

La Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata del Valle de Losa vuelve este sábado, como cada tercer sábado de noviembre desde su recuperación en 1997, y esta vez con muchas ganas de llenar las calles de Quincoces de Yuso después de la suspensión de esta cita el pasado año a consecuencia de la pandemia. Organizada por el Ayuntamiento losino, la feria contaba ayer con una veintena de ganaderías inscritas y con un centenar de puestos reservados a artesanía y agroalimentación.

Ganaderos locales y de diferentes municipios de la comarca, como el Valle de Mena, Berberana, Villalba de Losa o Espinosa de los Monteros acercarán centenares de cabezas de ganado vacuno con espectaculares sementales, ovino y caballar a los recintos instalados por el Consistorio. Aunque venían siendo uno de los atractivos de la feria, desde el Consistorio ayer no podían confirmar aún si se podrán ver en la feria ejemplares de caballo losino, una especie autóctona de gran belleza. Junto a la feria de ganado, no faltará la exposición de diferentes variedades de patatas que se cultivan en el municipio, gracias a la Cooperativa San Isidro de Losa, Cosidel, que no faltará a la cita como cada año.

A las diez de la mañana,el pueblo de Quincoces ya estará tomado por los puestos de productores agroalimentarios artesanos llegados de la comarca y provincias vecinas con sus puestos llenos de pan, dulces, chocolates, encurtidos, frutos secos, miel, mermeladas, quesos, embutidos frutas, legumbres y verduras de temporada y muchos otros productos. Junto a ellos se encontrarán artesanos de la piel, la madera, el vidrio o las joyas, entre otros muchos ramos. La feria se extenderá hasta las tres de la tarde, pero a partir de la una se podrán empezar a degustar raciones de patatas asadas y patatas guisadas con carne, un regalo gastronómico que da mayor atractivo a esta feria, que reúne a vecinos de toda la comarca de Merindades.