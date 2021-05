Salash se queda retenido en Rusia

Maksim Salash no pudo coger el vuelo con el resto de la expedición del San Pablo porque las autoridades rusas del aeropuerto no le dejaron abandonar el país, una situación similar a la que vivió el georgiano Gio Shermadini hace unos días en el control de pasaportes para entrar en Rusia. El avión estuvo esperando al ala-pívot bielorruso durante más de una hora para ver si se resolvía la burocracia, pero finalmente el San Pablo tuvo que despegar sin uno de sus jugadores. Además, no dejaron que ningún miembro del club se quedará con él acompañándole. De momento, pasará la noche en el hotel e intentará volver mañana a España a través de Bielorrusia.