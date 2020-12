El comercio arandino confía en salvar la Navidad in extremis

Mientras el coronavirus atenaza los bolsillos, los comerciantes de Aranda de Duero cruzan los dedos ante la campaña de Navidad más incierta en muchos años. De hecho, incertidumbre es la palabra que más se repite en el sector, especialmente tras las limitaciones a la movilidad y las restricciones de aforos impuestas para frenar los contagios.

Nadie se atreve a apuntar por dónde irán los tiros, pero la mayoría de negocios confía en que las compras de última hora les salvarán. «Hay mucha inquietud por todos los acontecimientos y aunque siempre hay gente que se anticipa, la norma suele ser comprar en el último momento», subraya Pilar Monzón, vicepresidenta de Acoa.

Así lo consideran también en diversos comercios, como la tienda de ropa Miss Cactus. Su propietaria, Lorena Calle, se muestra optimista a pesar de que en noviembre «las ventas flojearon mucho y por ahora la cosa está bastante paralizada». Cree que muchas personas sí que intentarán hacer regalos, pero augura que «se animarán a última hora ya que hay gente que todavía no sabe si va a poder verse».

En su caso, han optado por ofrecer descuentos en todos los abrigos y buena parte de los vestidos, aunque sin demasiado éxito. «Tanto confinamiento arrastrado y, sobre todo, el cierre de la hostelería nos ha afectado mucho», lamenta Calle. No obstante, apuesta por terminar el año «con un regalo y empezarlo con buen ánimo. Tenemos 12 meses por delante para que nos pase algo bueno» después de tantos momentos duros.

Otro sector muy dependiente de las compras a última hora es el de belleza y cosmética. «No hay mucha gente que por ahora esté adelantando regalos», dicen en la Perfumería París, al tiempo que indican que las fragancias suelen ser «muy de última hora, ese último recurso al que se recurre cuando alguien no tiene claro qué regalar».

De las compras al límite tampoco se salvan las joyerías. Antonio Gayubo, dueño de un negocio familiar con una trayectoria de más de 50 años y ubicado en el centro de la capital ribereña, subraya que es muy probable que los clientes se animarán más a partir del sorteo de la lotería, aunque «poco a poco» se nota mayor movimiento.

Otro aspecto a tener en cuenta esta Navidad es la importancia de evitar aglomeraciones a las puertas de los comercios. Desde Acoa alientan a los arandinos y ribereños a ser previsores «para así cumplir sus sueños», dice Monzón, convencida de que esta campaña «se salvará». En esta misma línea, Gayubo admite que será «complicado gestionar que no se acumule mucha gente ya que en pocos días se hacen muchas ventas».

promociones especiales. En el Centro Comercial Isilla llevan varias semanas preparando la campaña navideña. Han engalanado sus instalaciones «de la mejor manera posible» y, entre otros incentivos, el día 29 de diciembre sortearán 700 euros -divididos en distintos vales desde 50 hasta 300 euros- entre sus clientes.

«No cejamos en el empeño de hacer atractivo nuestro centro», dice Rodrigo Juarranz, representante de las galerías. No obstante, admite que «todo es una incógnita».

Buena parte del pequeño comercio es consciente de que en el caso de no compensar las pérdidas que arrastran en los últimos meses, en enero y febrero podrían verse obligados a cerrar. «En este momento es esencial que las cosas vayan razonablemente bien para que los comercios sigan abiertos. Si no, va a haber problemas», reconoce Juarranz. Pese a lo complicado de la situación, apuesta por un discurso optimista:«Si bien no hay una normalidad absoluta, siguen existiendo las navidades y nosotros tratamos de hacer las cosas lo más agradable posible».

Finalmente, desde la Asociación de Comerciantes de Santa Catalina vaticinan que se vivirá una campaña «un poco floja, pero con entusiasmo», según su presidente, Juan Carlos Quintana. Echan en falta medidas como los Arandabonos, pero no están dispuestos a quedarse cruzados de brazos. «Hay que moverse», concluye.