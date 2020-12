Burgos no se plantea (por ahora) trabajar 4 días a la semana

Antonio Granado, director de la Escuela de Relaciones Laborales: «Si aumentan los costes laborales se deslocalizan las empresas»

El Estatuto de los Trabajadores establece una jornada máxima nacional de 40 horas semanales en cómputo anual, lo que quiere decir que una semana se puede trabajar menos horas si se compensan con las que se trabajen de más en otra. Esa jornada máxima legal, regulada desde Europa, se iguala o se reduce en la negociación de los convenios colectivos o los pactos de empresa, quedando actualmente en una media entre las 36 y las 39 horas/semana, dependiendo sectores y de actividades.

Un real decreto regula las jornadas especiales, que afectan a trabajos como los de los empleados de fincas urbanas, guardas y vigilantes no ferroviarios; trabajadores del campo; comercio y hostelería; transporte; trabajadores móviles, entre otros. Pero ninguna norma habla de una jornada laboral de 4 días. De hecho, salvo en alguna empresa tecnológica de última generación, no existe en el mundo laboral nacional ni local.

Esta es la realidad actual. Para Antonio Granado, el debate abierto se debe centrar en si se pretende concentrar la jornada laboral semanal en 4 días o reducirla a 4 días, lo que significaría pasar de las 40 horas semanales en cómputo anual a las 32 horas. «Si concentramos hay más riesgos de accidentes para los trabajadores al acumular más horas durante una misma jornada;si reducimos, debemos bajar salarios porque dejaríamos de ser competitivos y con ello perderíamos poder adquisitivo, lo que no creo que guste».

La gran cantidad de opciones que abre el debate abierto por Unidas Podemos -y que el Gobierno, patronal y sindicatos se han apresurado a enfriar por inviable- lo desvirtúa, máxime en tiempos de crisis y cuando está aún caliente la ley que regula el teletrabajo, mal recibida en el conjunto de tejido empresarial.

Es más, apunta el director de la Escuela de Relaciones Laborales, si se dispara el coste laboral y España deja de ser competitiva, se abre la puerta para que multinacionales que se han asentado en nuestro país por estas mismas ventajas se deslocalicen. «En los 27 Estados de la Unión Europea hay libre circulación de personas y de empresas, si elevas tus costes laborales las empresas se van».

Pensemos en la industria de la automoción, donde el coste hora/trabajador es determinante para localizar nuevos proyectos y ganar la partida a otros competidores europeos y del resto del mundo.

Roberto Romano, consultor de Recursos Humanos: «Los 4 días funcionan, pero son muy costosos»

La jornada laboral de 4 días no es nueva fuera de nuestras fronteras. Hay países, como Suecia, que la han experimentado y han comprobado que funciona y que el trabajador es más productivo y concilia mejor su vida laboral y familiar. Su cultura lo permite.

En Alemania se aplicó esta fórmula -con acuerdo de empresarios y sindicatos- para acometer una ambiciosa reestructuración industrial, aunque con jornadas diarias de 10 horas. En Estados Unidos, India y Eslovaquia, el Grupo Bekaert (Ubisa) estableció jornadas de 12 horas repartidas en 4 días sus plantas. «En Eslovaquia, por ejemplo, sirvió para que el trabajador pudiese tener dos empleos».

Roberto Romano, gerente de Expersor, ve como gran problema en el debate político abierto el fuerte encarecimiento de los costes laborales si se mantienen los salarios. «El precio/hora/trabajador y el coste salarial crece y plantea un problema de competitividad muy gordo para sectores industriales nacionales y locales que compiten con China, India, Sudamérica...».

Asimismo, para las empresas que operan con procesos continuos (una parte importante de la gran industria local) una jornada de 4 días supondría contratar más gente para cubrir más turnos y, por lo tanto, más gasto.

Mario Pampliega, presidente del Dihbu: «La digitalización industrial requiere trabajadores cualificados, no menos días de trabajo»

Desde Digital Innovation Hub Industry 4.0, iniciativa que pretende impulsar la revolución tecnológica en la industria burgalesa y regional, hacen su propia lectura de esta singular propuesta. «La industria inteligente no va a generar tal cantidad de valor para las empresas como para permitirles reducir la jornada a 4 días semanales o, como puede pensar la gente, para reducir puestos de trabajo», matiza Mario Pampliega, presidente del DIHBU. La cuarta revolución industrial en la que trabaja esta organización empresarial necesita empleos y horas de trabajo pero mucho más cualificados y, por ello, la formación de las nuevas generaciones de trabajadores para este reto sí debe ser prioridad de este Gobierno (más que el reducir los tiempos de trabajo). «Para que una empresa aporte el valor suficiente para que la jornada de trabajo pase de 5 a 4 días a la semana tienen que pasar muchos años. Necesitamos que la digitalización esté muy consolidada dentro de nuestras empresas», reflexiona el también director general de Gonvarri Burgos.

Por de pronto, lo que DIHBU persigue en la empresa burgalesa es que el desarrollo tecnológico mejore la seguridad laboral de los procesos, su ergonomía, su sostenibilidad ambiental y permita producir con una mayor calidad. «No quiero que la gente relaciones esta revolución industrial con la pérdida de empleos, sino con la necesidad de mejorar la formación y orientarla hacia el manejo de robots, la generación de datos y algoritmos que aporten valor».

Ángel citores, secretario provincial de CCOO: «Los convenios ya van rebajando poco a poco la jornada»

La apertura de un debate sobre el futuro de la jornada laboral es vista de una manera «muy positiva» por el secretario de CCOO. Entiende Ángel Citores que los 4 días pueden ser un planteamiento muy válido de negociación colectiva, al igual que lo ocurrido con el teletrabajo en los últimos meses y que hoy es una realidad normativa.

«La jornada de 4 días es una forma de repartir el trabajo, aunque habrá que ver cómo se acompasa esta propuesta en la negociación colectiva y cómo se asume una jornada semanal de 32 horas», puntualiza.

Es una adaptación necesaria, que ya se hizo de las 48 horas a las 40 y de éstas a las 35 que todavía se están reivindicando. «Nunca va a ser viable esta propuesta hasta que se negocie y salga adelante. De hecho, ya ha un antecedentes pues en la mayoría de los convenios se va rebajando poco a poco la jornada».

Pablo Dionisio Fraile, secretario provincial de UGT: «No toca ese debate ahora mismo»

UGT entiende que el debate sobre una jornada laboral de 4 días no está en la calle ni preocupa a una sociedad inmersa en todos los problemas sanitarios, económicos y laborales generados por la pandemia. «No toca este debate ahora mismo, tenemos problemas mucho más importantes y una reforma laboral sobre la que centrar los cambios».

Pablo Dionisio Fraile teme que con el ruido de los 4 días se esté desviando la cuestión sobre lo que realmente importa.

FAE (empresarios): «No lo evaluamos»

La patronal burgalesa se alinea en esta cuestión con lo dicho por CEOE, que considera que la jornada laboral de 4 días no es un tema abierto en la mesa de diálogo social, por lo que al no existir contenido no lo evalúan. Punto y final.