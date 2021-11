«Ahora toca remar el doble para conseguir la mitad»

Sabe lo que es llenar grandes recintos con La Fuga y lo que cuesta hacerlo con un proyecto nuevo. «Hay que remar el doble y estar mucho más presente en las redes para conseguir la mitad», reconoce Pedro Fernández Razkin, que para su carrera en solitario ha elegido como nombre artístico el apellido de su madre. El músico navarro publicó justo antes de la pandemia su primer disco, Razkin, y acaba de sacar Norte, un trabajo con el que se siente libre de hacer lo que realmente quiere, algo que probablemente haya influido en que la banda haya prescindido del que ha sido su cantante durante doce años. «En noviembre de 2019 nos dimos un tiempo para descansar. Yo saqué un libro y un disco, porque me apetecía sacar mis canciones a mi manera. Nos distanciamos con la pandemia y, bueno, ojalá hubiera sido consensuado. Pensaba dejar aparcado este proyecto cuando volviera La Fuga. Pero no han me han dejado», sostiene.

Ese tema, de todas formas, ya es pasado. Razkin afronta ahora la presentación de sus dos discos, ya que el primero se quedó a las puertas por la pandemia. Lo hace con GPS (Girando por Salas) y en Burgos se le podrá escuchar este sábado en acústico en La Rúa junto a Joserra Michelena. De Norte, su trabajo más reciente, reconoce haber eliminado prejuicios y «quitarse el miedo», como canta en Sucia poesía: «En el primer disco estaba la sensación del qué dirán, pero ahora me he atrevido con todo y rompo moldes. Me he quitado el disfraz y he dicho 'voy a hacer música', se acabó, sin estilos, aunque el rock está en la base, claro».

Por sus letras intimistas hay quien le define como «cantautor rockero», una calificación que no le disgusta, entre otras cosas porque es difícil ponerle un apelativo a unas canciones entre las que hay un tango (Hadas y duendes) y una fusión entre el flamenco y el rock en la versión del tema de Camarón La leyenda del tiempo, que canta en el disco con Kutxi Romero: «Me encanta Lorca, pero fue escuchárselo recitar a Carmelo Gómez y que me explotara la cabeza. Por otro lado, me gusta mucho la canción de Camarón y me pareció un filón. Costó sacar la canción del flamenco y llevarla hacia el rock and roll, pero el resultado es muy digno».

Razkin viene esta vez sin banda («me encanta ser el peor músico del grupo», bromea) y con otro músico navarro, Javier Robles, de telonero: «Este sí que es un cantautor de los de toda la vida que va solo con su guitarra. Es una pasada cómo lo vive y cómo lo cuenta sobre el escenario», apunta mientras reconoce que en Pamplona «es un gustazo la cultural musical que hay, en cualquier estilo, además».

El concierto de este sábado comienza a las 21 horas en La Rúa, el bar de Reyes Católicos, y las entradas cuestan 12 euros anticipada y 15 en taquilla.