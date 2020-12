Luces y sombras de 'El Cid'

La esperadísima y promocionadísima serie ‘El Cid’, estrenada en la plataforma Amazon Prime Video hace una semana, ha recibido algunas críticas amables, si bien la mayor parte han sido feroces. Ha sido calificada como un ‘Juego de tronos’ cañí, acusada de escaso rigor histórico, reprobada por un guion pobre en el que ni siquiera los diálogos se ajustan a cánones medievales -que más parecen, en ocasiones, charletas de barrio del siglo XXI-, o donde doña Urraca manifiesta a cada paso un vehemente feminismo nada creíble... Dos reputados historiadores, expertos en la figura y la época del Campeador, analizan para este periódico la primera temporada de la serie. A David Porrinas, autor de El Cid. Historia y mito de un señor de la guerra (Desperta Ferro. 2019), le ha gustado. «Es cierto que puede parecer un poco lenta, pero lo he entendido como un arranque de presentación en el que es necesario explicar un contexto que es complejo y unos personajes que no todo el mundo tiene por qué conocer». Para el historiador extremeño, esta primera temporada cubre un periodo muy breve de la vida del Cid, «que es un periodo del que no conocemos mucho de Rodrigo Díaz, poco más que llegó a la Corte de Fernando I de León sin saber en calidad de qué; se sabe que trabó cierta amistad con el primogénito del monarca, Sancho, el que será primer rey de Castilla. Sabemos que es en León donde empezó a entrenarse y a formarse no sólo como caballero, que es lo que muestra la serie, sino también en ciertas nociones de letras; se educa como los príncipes. Lo que se ve en la serie es ese entrenamiento como caballero y creo que es bastante fiel a lo que podría ser la historia».

No hay, pues, nada del Cid legendario en la serie. Y sí mucho de lo poco que se conoce de sus primeros años. Otra cosa distinta es que se den gazapos. «Los hay normales, que pueden entenderse como licencias de ficción o poéticas. No deja de ser un producto de ficción, no es un documental. Ese tipo de licencias son normales. También hay anacronismos, elementos que no son propios de esa época y sí de otras posteriores, como la forma de los castillos, por ejemplo, que son más del siglo XIV o XV, pero es lo que tienen. O los matacanes, o un tipo de ballesta que no aparecería hasta la segunda mitad del siglo XII.O emblemas heráldicos de León y de Castilla que son posteriores: no está documentado que ni el león ni el Castillo estuvieran en esa época. El león empieza a utilizarse en el reinado de Alfonso VII».

Destaca Porrinas que la batalla de Graus que aparece en la serie es «espectacular» y que se puede considerar como muy bien contada. «Me parece que es de lo mejor que tiene la serie. Está muy bien hecha. Y tema del manejo de la lanza, que se utilizaba entonces más que la espada, es de lo que más me ha gustado. En esa época de la juventud del Cid es cuando se está asistiendo en Europa a un cambio en la manera de empuñar la lanza en el combate a caballo; se pasa de empuñarla como quien fuera a lanzar una jabalina o agarrándola del brazo, colgando pero separándola del cuerpo, a una tercera de origen normando que es la lanza agarrada fuertemente entre el costado y el brazo del caballero, imagen que después aparecerá recurrentemente en la iconografía románica. Ese detalle me ha gustado mucho. La primera carga de caballería a la normanda de la que se tiene constancia histórica es en una batalla que precisamente gana el Cid a los almorávides en Bairén. Esa parte del armamento, los yelmos, las espadas, los escudos están muy bien reconstruidos».

El artículo completo, en la edición impresa dominical de Diario de Burgos.