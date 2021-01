«Por como está la maquinaria era de esperar una desgracia»

Después de que Miguel Ángel Asenjo perdiese la vida en un accidente laboral el pasado lunes, sus compañeros de Servicios Semat no podían evitar pensar que si las condiciones en la compañía encargada de la limpieza de la ciudad fueran las idóneas el terrible suceso nunca se hubiese producido. Es más, consideran que dado el paupérrimo estado de la maquinaria y de los espacios de trabajo era cuestión de tiempo que ocurriera una desgracia de este tipo. Los sindicatos y el comité de empresa han trasladado el asunto a Inspección de Trabajo y se han emplazado a reunirse para forzar una solución inmediata de todas las carencias.

Fuentes del comité de seguridad e higiene aseguran que el vehículo que trató de arrancar Miguel Ángel con unas pinzas, y que le arrolló al realizar esta maniobra, no contaba con seguro ni tampoco tenía la ITV pasada. «Lo hemos notificado a la empresa en numerosas ocasiones y nos han contestado que al ser un tractor que no sale a la calle, sino que solo se usa en la nave, no es necesario someterlo a inspección», comentaban. Pero es que el resto de la flota y de la maquinaria tampoco está en mejores condiciones. «Los camiones tienen más de 15 años. Han duplicado su vida útil. Muchos están averiados (...)», lamentaba un trabajador.

