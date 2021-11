El futuro Reglamento del Pleno penaliza a los 'pequeños'

El Gobierno de coalición del PSOE y Cs tiene listo ya el borrador del que será el primer Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento capitalino. De momento se trata de un primer esbozo ya que la intención del Ejecutivo municipal es ir moldeándolo a lo largo de los próximos meses con la oposición con el objetivo de lograr su aprobación con la mayoría más amplia posible. Eso sí, lo que permite ya vislumbrar el documento inicial es una intención clara por reducir la duración de las maratonianas sesiones (rara es la ocasión en que bajan de las 5 horas) y ese ajuste, en comparación con la situación actual, penalizará a los pequeños partidos ya que mermará sensiblemente el tiempo de sus intervenciones.

Hasta ahora, las reglas sobre el Pleno se han regulado a través del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento (ROF) del Ayuntamiento, cuya última versión data del año 2012 y la idea es contar con una normativa específica para cumplir con los preceptos de la llamada 'Ley de Grandes Ciudades'.

En el equipo de Gobierno entienden que el ROF, además de estar anticuado, está diseñado con la perspectiva del bipartidismo antes reinante y la irrupción de nuevas formaciones ha provocado, a su juicio, que los partidos de reciente creación tengan un protagonismo mayor del que les debería de corresponder por la proporción de los representantes que tienen en la Corporación. Ni qué decir que la visión que tienen grupos municipales como Vox o Podemos se encuentra en las antípodas.

Si ahora los partidos con más de 5 concejales cuentan con 10 minutos para repartirse en sus dos intervenciones y los que no alcanzan ese número de ediles disponen de 5, en el borrador del reglamento se aprecia ya una sustancial diferencia.

Con la representación actual el PSOE mantendría sus 10 minutos, el PP tendría 8 (dos menos), Cs contaría con 6 (uno más) y Vox y Podemos con 4 (uno menos). Los concejales no adscritos, como es el caso de Julio Rodríguez-Vigil, solo podrían hablar un minuto. En esta legislatura, los únicos beneficiados del cambio serían los dos partidos del Gobierno de coalición.

Donde también se pretende meter un tijeretazo notable en las llamadas mociones (más conocidas ahora como proposiciones). Con el ROF actual los partidos con 10 o más concejales pueden presentar 33 en todo el año y los que tienen entre 5 y 9 ediles un total de 25. Ahora se rebajaría a 12 y a entre 8 y 10 respectivamente.

Si aquí los grandes partidos se asegurarían, prácticamente, poder presentar una proposición en cada pleno, las pequeñas formaciones solo podrían hacerlo cada dos meses ya que los grupos con 2 o 3 ediles (como Vox y Podemos en la actualidad) solo podrían hacerlo 6 veces en un año.

Cobrar desde el minuto uno. Otra de las novedades que incluye el borrador supone también un cambio en relación a los concejales que gozan de dedicación exclusiva o parcial. Si hasta ahora no cobraban como tal hasta que el Pleno aprobada su situación particular, ahora se deja constancia de que el pago de estos emolumentos «será aplicable desde la toma de posesión del cargo». Antes, tenían que esperar varias semanas o incluso un mes.

De lo que sí se deja constancia es de que los ediles liberados no solo no cobrarán dietas de asistencia en las comisiones. Tampoco lo harán de las sociedades municipales.