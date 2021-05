7 de cada 10 municipios están en riesgo de despoblación

«Ya no tenemos tiempo».Esta frase, casi un clamor, resonó esta semana en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Fue la voz, el ruego desesperado de la España vacía/vaciada, el lamento unánime de las tierras de Castilla y de Aragón, esa Laponia ibérica desangrada, cada vez más invadida por el silencio y la ruina, por el olvido. La queja, la enésima llamada de auxilio, no era para menos. No, desde luego, cuando el transcurrir del tiempo va decretando, inexorable, el fin de tantas pequeñas poblaciones de la España profunda y desértica. Y cuando resuenan, como tambores trágicos, los datos que hablan del futuro de estas regiones en un corto y medio plazo.

Datos como los que acaba de hacer público el Banco de España en un informe sobre la población titulado ‘La distribución espacial de la población en España y sus implicaciones económicas’. En lo que respecta a la provincia de Burgos, dan verdadero miedo. Ese estudio señala que siete de cada diez municipios están en riesgo de despoblación; exactamente señala que 270 de los 371 municipios de la provincia se hallan en este trance, estando su supervivencia a medio y largo plazo «amenazada en caso de que sus dinámicas poblacionales recientes no se reviertan».

