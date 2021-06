Médicos de Primaria se forman por la Ley de Eutanasia

Las encuestas que venían publicándose en los últimos años no dejaban lugar a dudas: la eutanasia era considerada por un número cada vez más alto de personas como un derecho. En la realizada por Metroscopia en 2017, el 84% de las preguntadas contestaron afirmativamente a la pregunta de si creían que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor. Así que con este respaldo social, el PSOE presentó la ley -cuya ponente fue la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo- y el pasado 18 de marzo el Congreso la sacó adelante en el Congreso con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. Siete días después fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y el pasado viernes, 25 de junio, entró en vigor. Castilla y León ha ultimado en esta semana la constitución de la comisión de garantía y evaluación que valorará las peticiones y el registro de profesionales objetores, y a nivel local, en Burgos la Gerencia de Atención Primaria comenzó ya el viernes la realización de sesiones formativas en los centros de salud para que los profesionales conozcan los detalles de la norma y resuelvan todas las dudas.

La encargada de llevarlas a cabo está siendo la médica y bioeticista María José Pereda, responsable también de la Comisión de Coordinación Sociosanitaria de Burgos, que lleva años impartiendo clases sobre asuntos vinculados al final de la vida como las decisiones que hay que tomar, los cuidados de los pacientes, los dilemas que se plantean o cómo realizar el testamento vital. Además, desde los servicios centrales de la Consejería de Sanidad se van a ofrecer cursos que serán impartidos por especialistas en cuidados paliativos y bioética.

Desde el conocimiento que tiene Pereda de estas disciplinas y de la realidad sociosanitaria burgalesa asegura que la nueva ley va a ser utilizada «por una minoría»; de hecho, afirma que en la actualidad no se conoce de ningún caso en esta provincia en el que se haya planteado una muerte voluntaria. No obstante, cree que era necesario regular esta realidad «para que se haga de la forma más transparente» y despenalizarla. «No se trata de una obligación para nadie sino de una posibilidad que está al alcance de quien crea que lo necesita y siempre en un contexto determinado de sufrimiento que la persona dice que es inaceptable y que no quiere vivir de esa manera, y con unas condiciones que se especifican en la ley, que es muy garantista».

Pereda niega que se pueda interpretar que como el sufrimiento es algo muy subjetivo, la eutanasia estará al alcance de cualquiera: «Aunque el sufrimiento sea una valoración personal, esta es una ley sumamente garantista que establece unas condiciones para solicitarla y a quienes puedan temer que se pueda aplicar la eutanasia a una persona con una enfermedad mental que exprese que no tiene ganas de vivir hay que decirles que este no es un supuesto contemplado en la ley». Por eso, define con precisión todos los conceptos implicados como médico responsable, consultor, consentimiento informado u objeción de conciencia. Por otro lado, los plazos que establecen desde que la persona plantea su deseo de que le sea aplicada la eutanasia hasta que se lleve a cabo son extensos en el tiempo, cuentan con la participación de varios profesionales y de la Comisión de Garantía y Evaluación y existe la posibilidad de revocar la decisión.

La norma define al ‘médico responsable’ como aquel que coordina toda la información y la asistencia sanitaria del paciente: «Es aquel profesional que ha dado al paciente un tratamiento longitudinal, el que le ha acompañado durante todo su proceso, por lo que podrá ser el médico del Familia o del Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD), que apoya a las personas con enfermedad avanzada o en el final de la vida, o cualquier otro especialista», añade la bioeticista.

En este sentido, pone el foco en el hecho de que la eutanasia no es como el aborto «para lo que se puede contratar una clínica»: «No es lo mismo un acto único que una decisión de finalidad, de optar por un último recurso con una persona con la que el profesional ha tenido una relación a lo largo de su enfermedad, que no es solo clínica sino también afectiva, de tal manera que cuando se plantee la petición va a ser muy duro para el paciente pero también para el médico y aceptar será, para muchos facultativos, un acto de compasión».

Para esta experta, cuando el paciente le pide a su médico que quiere morir «lo que le está pidiendo es que quiere dejar de sufrir, por eso lo que se establece con el médico es un proceso deliberativo y la ley dice que el profesional debe ofrecer todas aquellas posibilidades para aliviar el sufrimiento incluidos los cuidados paliativos integrales y todas las ayudas sociales». En este caso pone un ejemplo que fue abordado por la Comisión Sociosanitaria de un paciente con una enfermedad degenerativa que pedía la eutanasia pero en el que no se hubieran dado las condiciones que ahora marca la ley: «Lo que le ocurría es que estaba solo prácticamente todo el día y la primera pregunta que nos hicimos fue qué podíamos hacer para aliviar su sufrimiento y en aquel caso le ofrecimos todos los recursos sociales que había a su alcance».

Qué dice el comité de ética. Desde el Comité de Ética Asistencial de Burgos coinciden con María José Pereda en la previsión de que habrá muy pocas solicitudes de eutanasia en la provincia de Burgos. Aunque a este órgano la ley no le otorga ninguna función es posible, explican desde el mismo, que en alguna ocasión se pueda requerir su intervención para asesorar o colaborar en alguna tarea y también si hubiera algún conflicto ético tanto por los pacientes y sus familiares como por parte de los técnicos. Con respecto a la norma en sí, sus miembros creen que su desarrollo precisa de una formación para el personal implicado «que debería ser adecuada, profunda y con tiempo suficiente, habida cuenta de que se trata de una práctica sobre la que no se tiene experiencia en ámbitos clínicos».

Los profesionales del Comité de Ética Asistencial -entre los que hay juristas y sanitarios- opinan que la ley trata de ser garantista y supervisa todo el procedimiento pero que lo más importante es «garantizar que la voluntad del enfermo que solicita la eutanasia es firme, inequívoca y que no pueda ser suplantada, en especial en los casos más vulnerables e incapaces». Finalmente, ponen el foco en que aún quedan tareas importantes por hacer como definir las funciones del personal sanitario que intervendrá en la prescripción y administración del fármaco, elaborar protocolos de actuación y un manual de buenas prácticas, además de crear un registro de objetores de conciencia y un régimen sancionador que se ajuste a principios de buena regulación: «Estamos comenzando un largo camino, del que aún queda mucho por andar. Sería deseable que esta norma sea abierta y revisable, deliberada y consensuada por todas las partes y que se establezcan las necesarias garantías para que su ejecución se materialice de la manera más acorde con la dignidad humana».

GLOSARIO.

Eutanasia. Acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable.

Consentimiento informado. La conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada.

Enfermedad grave e incurable. La que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de un alivio que la persona considere tolerable y que tiene un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva.

Médico responsable. Facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participen en las actuaciones asistenciales.

Médico consultor. Facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable.

Objeción de conciencia. Derecho individual de los profesionales a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en la ley porque le resultan incompatibles con sus propias convicciones.