Eva Santidrián y Cristina Ruiz buscan estar en el Europeo

Eva Santidrián ya tiene la mirada fijada en el Campeonato de España absoluto que se disputará este fin de semana en Getafe. La burgalesa del FC Barcelona acudirá a la cita con un doble objetivo. El primero y primordial es lograr la mínima para estar en el próximo Campeonato de Europa sub’23 que se disputará del 8 al 11 de julio en la ciudad estonia de Tallín. Ha demostrado ser la mejor especialista española sub’23 en 200 metros tras imponerse tanto en el Nacional al aire libre como en el indoor, pero en estos momentos está fuera de la cita europea por 8 centésimas.

«Estoy convencida de que puedo conseguirlo. En la competición habrá atletas de mucho nivel que hacen que se vaya a mayor velocidad, a lo que hay que añadir que la pista de Getafe es muy rápida», comenta la atleta, que cruza los dedos y confía en su buen estado de forma.

Y es que en Nerja demostró que se encuentra en un gran momento y que no tiene rival en su categoría. «Las sensaciones son buenas y por eso creo que está al alcance de mi mano conseguir esa mínima y poder disputar el Europeo», explica.

La otra de sus metas será meterse en la final, estar entre las mejores. Los 200 metros femeninos se disputarán íntegramente en la jornada del domingo. En la pista cubierta se quedó a un paso de la medalla de bronce, pero por un escaso margen de tiempo se tuvo que conformar con la cuarta plaza. Entiende que en este Campeonato de España estar en las plazas de honor será más complicado.

«El nivel ha aumentado. Hay atletas de mucho potencial que van a estar en esta cita y que no corrieron en la pista cubierta. Eso hará que la dificultad sea máxima. Creo que puedo estar en la final, aunque va a ser difícil meterme en la lucha por las medallas porque esos primeros puestos van a estar muy caros. No obstante pelearé todo lo que pueda para conseguirlo, aunque me daría por satisfecho con estar en la final», explica.

La burgalesa sabe que se la juega este fin de semana en Getafe, aunque está convencida de que tiene en sus piernas tanto la mínima como colarse entre las 8 mejores velocistas de España. En Nerja dejó una impresión más que positiva, por lo que confía en sus opciones y brillar en el absoluto.

Ruiz apura sus opciones en el 1.500. Cristina Ruiz ha pasado página. El domingo se proclamó campeona de España sub’23 en el 5.000, aunque sus planes apuntan a otra distancia, el 1.500. Quiere disputar el Campeonato de Europa en la prueba de mediofondo, pero para ello necesita conseguir la mínima. Una de las opciones que ha barajado hasta el último momento era la de correr mañana en Portugal, aunque finalmente ha preferido quedarse en Burgos toda la semana y tomar parte en el Campeonato de España absoluto de Getafe.

Su objetivo en tierras madrileñas será lograr el crono que le permita disputar esta prueba en Tallin el próximo mes de julio. Los técnicos están convencidos de que tiene esa marca en sus piernas, aunque para ello necesita una carrera rápida. En el Nacional la competencia será de las importantes y es que hay varias atletas con mínima para los Juegos Olímpicos que se jugarán un puesto en Tokio. Se quiere beneficiar de la pelea que habrá entre las atletas más experimentadas para alcanzar su meta. Una vez que la consiga buscará un sitio en la final, donde corriendo sin presión puede ser una contrincante muy complicada.

En el caso de que no logre la mínima, acudirá al Campeonato de Europa para disputar la prueba de los 5.000 metros. Pretende dar un giro a su carrera y probar en una distancia en la que ya ha mostrado que puede tener un buen rendimiento.

Se trata de una atleta con una indudable calidad y después de descansar y buscar la puesta a punto en casa, acudirá a Getafe con un solo objetivo, aunque no descarta que para alcanzarlo tenga que meterse en la lucha por los puestos de honor del campeonato de España de los 1.500.