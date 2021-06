Gumiel de Mercado invierte 5 veces más tras sanear sus arcas

Tras sanear las cuentas municipales desde el año 2012, elAyuntamiento de Gumiel de Mercado se lanza a por todas. Su alcalde, Pedro Gómez Marino, trabaja en distintos proyectos que tratará de sacar adelante con los 613.900 euros que componen el presupuesto para este año, frente a los 423.500 de 2020, lo que supone un aumento del 45%. La partida más sustanciosa, la relativa a inversiones, se ha multiplicado por cinco al pasar de 45.000 euros a 235.000.

El regidor explica que este incremento se debe a varios factores. Entre ellos, figura la recaudación pendiente de unos 84.000 euros por los tres años en los que el municipio ribereño no ha cobrado la tasa de agua a sus vecinos. También la recuperación de los 50.000 euros que Hacienda había retenido al Ayuntamiento por no cumplir con la normativa en materia presupuestaria y económico-financiera. Cabe recordar que el Consistorio de Gumiel de Mercado no presentó presupuestos durante 14 años y que el pasado mes de febrero, la actual Corporación aprobó de golpe las cuentas desde 2012 hasta 2019.

A todo ello se suma una reorganización administrativa, con el cambio del titular de la Secretaría de Intervención tras 28 años en el cargo y la posterior ausencia por una baja de su sustituto. «Todo ello se tradujo en una especie de bloqueo», subraya su alcalde.

En cualquier caso y tras aprobar definitivamente en mayo los presupuestos tanto del año pasado como de este, el Ayuntamiento de Gumiel de Mercado tratará de recuperar el tiempo. Uno de los primeros proyectos que contempla su alcalde es la mejora del cementerio por unos 45.000 euros. En principio, tienen previsto construir una batería con unos 40 nichos, otros 20 columbarios y cerca de 20 sepulturas. Un diseño para optimizar el uso de la instalación y racionalizar los espacios, además de cumplir con la normativa.

La pavimentación de calles contará con los 68.000 euros pendientes del año pasado, más otros 30.000 euros, que servirán para paliar en parte los daños ocasionados por la borrasca Filomena. «La nieve, el hielo y la sal nos han estropeado calles nuevas como San Pedro. En la misma plaza el deterioro también es importante», dice Gómez, al tiempo que resalta que están buscando soluciones económicamente viables con los técnicos. A ello se suman otros 10.000 euros para una ampliación del alumbrado público.

Asimismo, el Ayuntamiento está pendiente de recibir una subvención de Sodebur para mejorar el aislamiento térmico de las antiguas casas de los maestros, que podría ascender a 40.000 euros. Por otra parte, las obras de consolidación estructural de estas viviendas van incluidas en los Planes Provinciales de Cooperación al considerarse como algo «urgente».

Más proyectos. El Consistorio también tiene pensado cubrir el patio del colegio, a la espera de conocer el posible respaldo tanto de la Diputación como de la ADRI y así poder destinar este espacio a fiestas u otras actividades culturales. También analizan el arreglo del frontón, cercado para prevenir daños. «Había un proyecto pero se paralizó en 2019 por discrepancias».

Igualmente destinarán fondos al arreglo de caminos y a la venta de 29 parcelas para construir viviendas, un tema bloqueado desde hace años. «Trabajo no nos falta e ilusión tampoco», zanja Gómez.