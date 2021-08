Soluciones a los nini de la quinta ola

Tanto el Defensor del Pueblo como la Consejería de Castilla y León movieron ayer ficha en defensa de los nini de la quinta oleada:un número incuantificable de personas a las que se les ha confirmado la infección por coronavirus mediante un test de antígenos y que, de repente, han comprobado que la normativa vigente en la Unión Europea no les permite acreditar que han superado la enfermedad (se tenía que haber diagnosticado mediente una prueba PCR) y tampoco vacunarse (deben esperar medio año desde que se confirmó el positivo). Están en una situación para la que, de momento, no hay solución.

En los últimos dos meses, Sacyl ha hecho en Burgos 30.325 test de antígenos, que confirman una infección activa al detectar proteínas del virus en el tracto nasofaríngeo. El resultado fue positivo en 5.933 casos, que no equivalen a personas porque puede haber casos de pruebas repetidas y otros en los que, quizá, el resultado se corroborara con una prueba de detección molecular (PCR, que confirma la infección al detectar presencia del virus también en el tracto nasofaríngeo) y, por lo tanto, no están en esa suerte de limbo porque ese test si les permite acreditar que han superado la enfermedad en los últimos 180 días.

Pero, en cualquier caso, esos casi seis mil resultados positivos entre el 11 de junio y el 11 de agosto sí pueden dar idea de lo común que es este método diagnóstico que, sin embargo, la UE no reconoce como válido para demostrar que se ha superado la enfermedad a través de un certificado y poder viajar con libertad entre los países de la Unión Europea sin necesidad de hacerse nuevas pruebas o, en su caso, cuarentenas. Y cuando los afectados se han dado cuenta, la sorpresa ha sido mayúscula.

En el laboratorio De Sebastián De La Mata, Cristina de la Mata confirma que son muchas las personas que están yendo a preguntar, «pero a un paciente que haya pasado por aquí y le hayamos dado un antígeno positivo, ahora no le podemos generar un certificado de que ha pasado la enfermedad. En esos casos ya no hay solución», explica de la Mata, señalando que «el problema ha estado en que en esta oleada y, sobre todo, en la an