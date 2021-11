La hora de la reacción

El Mirandés viaja a Fuenlabrada con el objetivo de reaccionar tras dos derrotas seguidas. En el Fernando Torres (21.00 horas) los rojillos buscarán la victoria ante un rival que en estos momentos compite con los jabatos por la permanencia. Los madrileños marcan el descenso y están a dos puntos, por lo que volver de vacío podría meter a los de Lolo Escobar por primera vez en la temporada en los puestos de peligro, lo que sería un golpe moral para el equipo.

Para revertir la dinámica en la que está el conjunto rojillo, el objetivo está en sumar los tres puntos, aunque para ello cada día resulta más importante no encajar goles. Ante el Huesca en el último partido, el técnico extremeño trató de blindar a Lizoain y previsiblemente ante el Fuenlabrada hará lo mismo para hallar el tan ansiado equilibrio.

En la parte positiva, Escobar contará con los internacionales sub-21 que no pudieron estar ante el Huesca en Anduva. Camello y Carreira han llegado sin problemas de su viaje con la selección, por lo que todo apunta a que puedan volver al once. Además también viajará Odei, el central vasco, que acaba de reincorporarse con el grupo tras su lesión el bíceps femoral, y Escobar dejó la puerta abierta a que pueda entrar en el once.

En la parte contraria, José Luis Oltra tiene nueve bajas y dos dudas para el duelo ante el Mirandés (...).

