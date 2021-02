El CIS le da el triunfo a Illa el 14F con el 23,7% de los votos

El PSC ganaría las elecciones catalanas del 14 de febrero si se celebraran ahora con el 23,7% del voto, casi 4 puntos por delante de ERC, que obtendría el 19,9%, y Junts, que quedaría tercero con el 14,6% de los votos pero recorta distancias con los republicanos, según una encuesta 'flash' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Así, el CIS mantiene al PSC al frente, tal y como reflejaba la encuesta preelectoral publicada el 21 de enero, y prácticamente con los mismos apoyos --en ese sondeo se estimaba que los socialistas obtendrían un 23,9% del voto--, mientras que ERC baja su proyección de voto del 20,6% al 19,9%, y Junts sube del 12,5% al 14,6%.

La encuesta, que no ofrece estimación de escaños como la preelectoral, sitúa a los comuns en cuarta posición con el 8,9%, seguido de Cs con el 7,9%, Vox (6,9%), la CUP (6,8%), el PP (5,8%) y el PDeCAT se quedaría fuera del Parlament al obtener un 1,5%.

En comparación con la encuesta del 21 de enero, los comuns, pese a perder casi un punto --del 9,7 al 8,9--, mantienen la cuarta posición y amplían su distancia respecto a Cs, que baja del 9,6 al 7,9%.

Además, la CUP sube prácticamente un punto --del 6% al 6,8%-- y se consolida el 'sorpasso' de Vox al PP: en la encuesta preelectoral la distancia entre los dos era de menos de un punto --6,6% de Vox ante el 5,8% de los populares-- y ahora aumenta hasta un 1,1%.

Pese a que se queda lejos del objetivo de superar el 50% de votos, los partidos independentistas suben respecto a la última encuesta del CIS: la suma de ERC, Junts, CUP y PDeCAT llegaría al 42,8%, tres puntos por encima del 39,8% que señalaba la última encuesta.

Indecisos

En intención directa de voto, el PSC ganaría con el 13,9%; ERC obtendría un 10,7%; Junts un 7,3%; los comuns serían cuartos con un 3,9%; seguidos de la CUP (3,5%); Vox (2,7%); Cs (2,3%); PP (2,2%); el PDeCAT (0,7%), y el PNC (0,1%), mientras que un 1,3% de los encuestados optaría por otros partidos, el 0,9% votaría en blanco y habría un 0,6% de voto nulo.

El CIS también refleja el alto volumen de indecisos que todavía hay a falta de 10 días de las elecciones, ya que el 26,3% de los encuestados dice no saber a quien votará, y el 11,4% no contesta, además de que un 12,2% asegura que no votaría.