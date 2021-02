Briviesca sugiere un nuevo cribado ante el aumento de casos

La disparada incidencia de casos positivos de coronavirus en Briviesca -622,91 acumulados en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes- y la preocupación que esto conlleva ha incitado que el alcalde del municipio, Álvaro Morales, transmita a la Junta el deseo de la realización de un segundo cribado masivo. Pese a que «los regidores no tenemos potestad para exigir, he considerado oportuno informar de la situación en la que actualmente nos encontramos», aclara.

Atención Primaria ya dispone de los datos actualizados de la zona, que sextuplican a los de Burgos (97,50 positivos por cada 100.000 habitantes) y, en caso de que así lo considere, se «volverá a ejecutar el test de antígenos entre sus vecinos con el fin de diagnosticar asintomáticos».

El primer cribado que se llevó a cabo en el polideportivo municipal el pasado 21 de enero concluyó con 24 positivos de covid-19, lo que supuso menos de un 1% del total de aquellos que se sometieron a las pruebas, 2.488 residentes de la zona, compuesta por 44 municipios. Los miembros de la organización se mostraron muy satisfechos ya que acudió casi el 30,6% de la población total, que se sitúa en torno a los 8.100 habitantes.

Dentro de la zona básica de salud, la capital burebana se encuentra en riesgo alto de contagios tras un aumento de casos en la ultima semana, en concreto 41 nuevos positivos. Según Juan Busto, el coordinador del centro de salud briviescano, los brotes que están apareciendo se dan, sobre todo, en «núcleos familiares. Pasan de padres a hijos, de ahí a fábricas y centros educativos. Hay unidades familiares con todos sus miembros infectados y esto se debe a que la gente continúa sin cumplir las restricciones. Además, soy consciente de que alguno de los casos más recientes han sido importado de otras regiones», explica.

A día de hoy, y según las declaraciones del doctor, el cuadro sanitario de la ciudad «no es del todo peligroso». Si bien, la mayoría de afectados corresponden a asintomáticos o con sintomatología leve, también hay personas que padecen más complicaciones aunque no hay que lamentar vecinos en estado grave. «Esto no significa que no surjan complicaciones si la población sigue haciendo caso omiso a las restricciones impuestas. Con mayor cantidad de individuos contagiados existe mayor probabilidad de que el problema se endurezca. Cuántos más infectados, más carga viral y, por lo tanto mayor riesgo», apostilla.

Respecto al resto de localidades que componen la zona básica de salud, el coordinador indica que, quitando Oña, con cuatro vecinos contagiados pero con el brote controlado, la comarca burebana se encuentra prácticamente libre de la enfermedad y pide que «se respeten las normas».