Lolo Escobar: «Es la oportunidad de mi vida»

El nombre de Lolo Escobar no estaba en ninguna de las quinielas para dirigir al Mirandés. Aunque no es la primera vez que Chema Aragón sorprende con la elección de un entrenador, la apuesta por el extécnico del Salamanca es quizá la más arriesgada de sus cuatro años al frente de la dirección deportiva rojilla. Y es que el nuevo inquilino del banquillo de Anduva no tiene experiencia en el fútbol profesional y la pasada campaña le tocó luchar por eludir el descenso a Tercera.

Aún así, Aragón está convencido de que Escobar está más que capacitado para asumir el reto. «Hemos seguido la misma línea de estos últimas temporadas porque las señas de identidad están claras; Escobar es un entrenador en el que me veo reflejado en muchas cosas y no es más ni menos riesgo que cuando elegimos a Borja Jiménez en su momento o cuando el presidente apostó por mí que venía del Guijuelo», remarca.

En su presentación, el propio entrenador admitió que no esperaba la llamada del Mirandés, pero «es la oportunidad por la que he trabajado y para la que me he formado durante toda mi vida», así que no quiere desaprovecharla. «No siento ninguna presión, al contrario, voy a dedicarle todo el cariño del mundo a este proyecto porque es la recompensa al esfuerzo realizado por estar aquí desde que empecé desde abajo».

A lo largo de su carrera en banquillos de clubes modestos, Escobar ha destacado por ser un técnico valiente. «Es la única forma que tenía de salir de esas categorías», afirma con la misma rotundidad que adelanta que su visión del fútbol no cambiará ahora que ha llegado a Segunda. «Me gusta que mis equipos sean atrevidos, no voy a meterme atrás para buscar resultados cortos», apunta (...).

