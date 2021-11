La oportunidad de Caro

José Antonio Caro tuvo su primera oportunidad después de 14 jornadas. A la decimoquinta llegó la vencida y se estrenó como blanquinegro, aunque no pudo debutar con victoria. Es más, en el primer disparo que recibió acabó recogiendo el balón del fondo de la red. No fue la mejor forma de empezar, aunque el onubense asegura que se sintió «a gusto y con confianza». Tiene claro que fue de «menos a más» y que el paso de los minutos le ayudó a asentarse, aunque también reconoce que el comienzo fue duro. «Es complicado. Empiezas el partido con ganas y con toda la fuerza del mundo y en el minuto 2 te pegan el primer porrazo», señala, aunque se rehizo y cuajó una buena actuación.

Se muestra «contento» tras tener la ocasión de defender el escudo del Burgos en su primer encuentro oficial. Después de casi 6 meses sin jugar asegura que las sensaciones en su vuelta fueron buenas. «Llevaba mucho tiempo sin disputar los 90 minutos. Conforme avanzaba el encuentro me iba sintiendo con más confianza, pero me quedó un sabor agridulce porque no pudimos sacar un resultado positivo», expone.

El de portero es un puesto complicado, muy específico y en el que los movimientos son escasos. Cuando un entrenador apuesta por un guardameta es difícil que cambie de parecer. Estas especiales circunstancias hacen que los cancerberos tengan que ser «fuertes mentalmente».

«Uno siempre tiene la esperanza de que puede entrar en cualquier momento. Hay que saber convivir con ello, porque cuando eres portero juegas o no juegas, no hay un término medio. He vivido todas las situaciones, pero ha habido más años en los que no he jugado. En ese aspecto tengo experiencia y sé que la única fórmula es la de seguir trabajando. Hay que ver el día a día con optimismo y con la fe de que puede llegar tu oportunidad», explica.

Su trayectoria le ayuda a evitar esa angustia que produce el no jugar. Insiste en que el único camino es «el trabajo», ya que cuando uno está en el banquillo debe estar preparado para ayudar cuando sea oportuno. Mientras tanto, el objetivo es el de «ayudar al equipo desde el rol que te toque».

Su intención ahora es mantenerse en el once y convencer a Calero de que debe seguir en la portería. Para conseguirlo repite la fórmula y se aferra al trabajo. Tiene claro que su misión es «ayudar al equipo» y prefiere hacerlo desde el terreno de juego.

Humildad. Es otro de los ingredientes que Caro ve fundamentales para que el Burgos CF logre su objetivo al final de la campaña. Advierte de que ahora llegan «partidos importantes» y que la meta es la de «regresar a la senda de la victoria» cuanto antes.

Prefiere ver el vaso medio lleno y, pese a la derrota en el Juegos del Mediterráneo, se queda con la actitud que mostró el equipo después del complicado comienzo que tuvo. «Se supo recomponer y a partir de los primeros 30 minutos se asentó mejor en el campo. En la segunda parte fuimos un Burgos más reconocible, fuertes en defensa y valientes en ataque», comenta.

El portero andaluz opta por pasar página y centrarse «en lo que viene». Tiene claro que el único camino es el que les lleve a sumar de tres en tres y no duda en ningún momento de la capacidad del equipo. «Estoy seguro que pronto llegarán los buenos resultados. La Segunda División es así. Todos los equipos viven una racha negativa y no es malo que pase en este primer tercio de temporada. Quedan muchos partidos por delante y esto nos va a hacer más fuertes como grupo. Saldremos adelante porque el bloque está junto y unido. Lograremos el objetivo», argumenta.

Tiene claro que ganar en Segunda División «siempre es difícil» debido a la enorme igualdad que existe en la categoría. Piensa que es imprescindible encontrar un equilibrio emocional para asumir todo lo que ocurre en una competición «tan larga». «No hay que montar un drama por perder, ni una celebración por llevar una racha positiva. Cada partido es una final. Esto es una carrera de fondo y ya se verá dónde estamos cuando acabe la temporada», responde.