La reunión para prorrogar los ERTE finaliza sin acuerdo

La reunión que han mantenido esta tarde el Gobierno y los agentes sociales para negociar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta después del verano ha finalizado sin acuerdo, según han informado fuentes de la negociación.

En todo caso, las partes podrían intentar agotar los plazos (la regulación actual finaliza el próximo 31 de mayo) siempre y cuando el Consejo de Ministros de mañana no apruebe la extensión de los ERTE sin haber consensuado todo el texto con los agentes sociales.

Según fuentes sindicales, el Gobierno no les ha trasladado en la reunión de hoy si aprobará la prórroga mañana o esperará a ver si es posible el acuerdo en los próximos días. De momento, no hay convocatoria formal para una nueva reunión, aunque no se cierra la puerta a que existan contactos o a que se convoque otro encuentro en cualquier momento.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado esta misma mañana que el Gobierno podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario el viernes y aprovechar estos días que quedan hasta entonces para buscar el acuerdo con las partes. "Sería un fracaso que esta nueva prórroga, que podría ser una de las últimas, se aprobara sin acuerdo", ha subrayado.

El principal escollo para el acuerdo siguen siendo la exoneraciones a la Seguridad Social ligadas a los ERTE. La propuesta que puso sobre la mesa el Ministerio de José Luis Escrivá para reducir la cuantía de las exoneraciones en el caso de los trabajadores que se mantienen en el ERTE y aumentarlas para los que vuelven a la actividad no ha gustado a los agentes sociales.

En todo caso, fuentes del Ministerio de Seguridad Social han asegurado que se seguirá trabajando para conseguir el acuerdo y evitar así que la prórroga se apruebe sin el apoyo de los interlocutores sociales.

Por su parte, fuentes empresariales consultadas han subrayado que para conseguir el acuerdo la exenciones deben mantenerse como están ahora mismo en la legislación.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha señalado que casi todo el texto está acordado, a excepción de lo que concierne a las exoneraciones, un "fleco no menor" que espera que pueda resolverse en las próximas horas.

En su opinión, "no hay ninguna justificación" que impida un acuerdo total sobre la prórroga de los ERTE "en las próximas horas" para que pueda llevarse al Consejo de Ministros de mañana. "De no ser así, alguien tendrá que asumir esta irresponsabilidad y, desde luego, no seremos nosotros", ha advertido.

Por su lado, en lo que concierne a la parte de la prórroga que lleva el Ministerio de Trabajo, como son por ejemplo las prestaciones por desempleo de los trabajadores en ERTE, no existen dificultades que obstruyan el acuerdo porque ya están consensuadas. "Esa parte está cerrada", apuntan fuentes del diálogo social.

"Sólo falta el compromiso del Ministerio de Seguridad Social", ha subrayado Vicente, a lo que fuentes de UGT han añadido que el Departamento de Escrivá no ha movido su posición sobre las exenciones de los ERTE pese a las demandas de los agentes sociales.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, también se ha quejado hoy de que el Gobierno se esté tomando esta negociación como si fuera "un mercado", haciendo "ofertas y no ofertas" y cambiando porcentajes a última hora. Al ser preguntado por si cree que habrá acuerdo para extender los ERTE, el líder de la CEOE ha sido claro: "Eso habría que preguntárselo al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".

El esquema actual de los ERTE, el que estará vigente hasta el 31 de mayo, establece exoneraciones de cuotas para los sectores 'ultraprotegidos' y empresas de su cadena de valor del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.

En los ERTE por impedimento de actividad, las exoneraciones son del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tienen más de 50 empleados en plantilla, mientras que en los ERTE de limitación de actividad las exenciones son decrecientes hasta mayo de 2021.

Para empresas de menos de 50 trabajadores, éstas fueron del 100% en febrero, del 90% en marzo y del 85% en abril y serán del 80% en mayo. Para las que tengan más de 50 empleados, estos porcentajes son del 90%, del 80%, del 75% y del 70%, respectivamente.

Según los últimos datos facilitados por el propio ministro Escrivá, los trabajadores en ERTE alcanzaban la cifra de 580.000 personas a 17 de mayo. Son casi 19.000 menos que los que había el pasado 11 de mayo, cuando el número era de 598.729 personas.