Tudanca tacha a Mañueco e Igea de "aprendices de Trump"

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, acusó hoy a la Junta “de poder adoptar más medidas en el marco actual” del decreto de estado de alarma, tal y como demuestra, dijo, el Consejo de Gobierno Extraordinario de este sábado, pero no lo hizo “porque buscaba confrontar con el Gobierno, como Ayuso y Casado, perjudicando a los castellanos y leoneses”. “Mientras durante las dos primeras semanas del año el virus se desbocaba, no tomaron ninguna medida hasta el día 15 de enero, con el adelanto del toque de queda, que seguramente es ilegal, pero sobre todo inútil”, incidió el líder de los socialistas, quien reprochó que “buscaban un conflicto que les permitiera ocultar lo que venía”.

Al respecto, se mostró “seguro” de que “deseaban que se lo tumbaran para poder utilizarlo, pero está en vigor, y todos hemos llamado a su cumplimiento escrupuloso hasta que decida el Tribunal Supremo”. No obstante, dos semanas después de adelantarlo a las 20 horas, la incidencia acumulada “se ha multiplicado por diez en el último mes”.

El Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León arrancó con un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19, entre las que Tudanca citó, “en nombre de todas”, José Antonio Pérez-Cecilia, exconcejal en el Ayuntamiento de Burgos, que le sirvió para justificar “un partido de 140 años de historia con gente que ha luchado por las libertades que no siempre ha tenido España”.

Tudanca arremetió contra el presidente y el vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente, a quienes comparó con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “populismo” y por llamar a la rebelión frente al Ejecutivo central. “Tras dos semanas sin reaccionar”, prosiguió Tudanca, Igea avanzó más medidas “al estilo 'Aló presidente'”, comparó también con Hugo Chávez o Nicolás Maduro. “Esto no es serio. Castilla y León no se merece este sainete”, sentenció.

Después de casi un año de la última cita del Comité Autonómico, el 7 de febrero de 2020, los socialistas se reunieron por primera vez de forma telemática. Durante su discurso, Tudanca se refirió al que denominó de nuevo “pacto de la rapiña”, entre PP y Cs, ya que fue “cuando la pandemia llegó cuando se empezaron a ver las maneras de las derechas, que no pudieron destrozar más cosas en tan poco tiempo”. “Pero el PSOE demostró responsabilidad. Pedir el apoyo en el Gobierno es fácil, darlo cuando se está en la oposición no. Y le dimos la lealtad al Gobierno de la Comunidad para que nadie en Castilla y León perdiera”, recordó.

En este punto, recordó que recibió numerosas “advertencias” de que esta postura “fortalecía a Mañueco”, a lo que Tudanca respondió: “Me daba igual. Me hubiera dado por satisfecho si se hubiera apoyado a los sanitarios, se reabrieran los consultorios rurales, bajaran las tasas universitarias y otorgaran becas a los más necesitados, con más protección a nuestros mayores en residencias o que los ayuntamientos recibieran recursos suficientes para atender a los más vulnerables”. Muchos de los puntos que se encuentran firmados en el Pacto por la Reconstrucción, suscrito en verano.

“Pero muchos en la derecha no lo entenderán nunca”, añadió Tudanca, quien cuestionó incluso que “si la disyuntiva por ese apoyo era no ser nunca presidente de la Junta, lo haría de nuevo”. Sin embargo, admitió que “subestimó a la Junta, algo que le ha provocado “decepción y tristeza”. “No pensé en ningún momento que ellos no pensarían solo en la gente. Es como la fábula del escorpión, está en su naturaleza. Después del mayor clima de lealtad visto, el dúo letal Mañueco-Igea se lo han llevado todo por delante. Uno que no pisa ningún charco y el otro que los pisa todos”, incidió.

Por ello, no tuvo ningún reparo el líder socialista en calificar a ambos líderes de “lastre para Castilla y León, a la que están arrastrando al fondo”. Entre los ejemplos, enumeró que “han roto en un año el Diálogo Social, que ha saltado por los aires; han arrebatado derechos labores a los sanitarios con un 'decretazo' que ha provocado la petición de dimisión de Mañueco; han dinamitado cualquier posibilidad de reforma sanitaria consensuada; han colocado a Ignacio Cosidó como asesor, implicado en la trama 'Kitchen'; han nombrado senador a Javier Maroto, han mentido a los alcaldes y al portavoz del grupo mayoritario en las Cortes; y han llamado a la rebelión como si fueran aprendices de Trump”, se despachó Tudanca.

En este sentido, afirmó no entender “esa forma de hacer política”, en el marco de la cual “no han devuelto ni un poco de la lealtad que se les prestó, en esta tierra, donde un apretón de manos vale tanto como un contrato”. “Son capaces de romper su palabra todo el tiempo y con todo el mundo”, expuso.

Y esgrimió que al inicio de la pandemia, con el apoyo del PSOE a la Junta, PP y Cs “pusieron mociones de censura en Guardo y Peñafiel porque solo querían su poder”. “¿Sabéis que hemos hecho nosotros?”, preguntó, para citar la decisión tomada por el Grupo Municipal Socialista en Salamanca, de ausentar a dos de sus concejales en la votación de los presupuestos de la semana que viene para mantener la mayoría del equipo de Gobierno, tras la convalecencia por COVID del alcalde y uno de sus ediles. “Estamos orgullosos porque han actuado como socialistas” defendió.

“No somos iguales”

Por todo ello, trasladó al Comité Autonómico que el PSOE “no es igual” que Cs y PP “a pesar de ese intento de embarrar la política” con “conflictos de populismo de primero y que pretenden, como Ayuso, tapar su incompetencia y la durísima realidad de que volvamos a ser la comunidad más castigada por la pandemia en esta tercera ola, como en las anteriores. Y para explicarlo, citó una conocida frase de Ian Fleming, autor de las novelas de James Bond: “Una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres es la acción del enemigo”. “¿No habrá que hacer alguna reflexión sobre las medidas tomadas y que no ha funcionado?”, se preguntó.

Propuestas “que no han querido ni mirar”

Por ello, apeló a la recuperación de los consensos para dar “seguridad y certeza” a la sociedad y otorgar ayudas directas a los sectores que “más lo necesitan”. Sobre la estrategia de vacunación, exigió ser “muy contundentes con quiera pasarse de listo”.

En este sentido, lamentó que el PSOE ha presentado propuestas a la Junta que “no han querido ni mirar para cambiar nada”. Así, se preguntó dónde está el “autonomismo útil del PP, del que ya no queda nada”. “Igea gobierna y manda sin que nadie le ponga freno ni en Cs ni en el PP. Es algo único en España, que mientras la oposición intenta ayudar, sea la Junta la que pone trabas. Alguien en Cs tiene que pensar cuanto daño quieren que este Gobierno haga a Castilla y León”, invitó.

Como ejemplo de lo que PP y Cs “han demostrado ser en la noche más oscura”, recordó la votación de ambos en contra el pasado jueves en el Congreso de los Diputados sobre el fondo de 140.000 millones de euros procedente de la UE. “Este es su auténtico patriotismo y sentido de estado”, criticó.

“Seguiremos defendiendo Castilla y León y haciendo propuesta y preparados para hacernos cargo de esta tierra cuando sea preciso. Esta tierra nos necesita más que nunca. Somos la única esperanza de regeneración y cambio para el futuro. Los únicos que ofrecemos unidad y equipo. Esto orgulloso de trabajar con este equipo por esta tierra a la que quiero tanto. Castilla y León se merece respeto, decencia, un presente y futuro mejor, diálogo y acuerdo. Lo conseguimos una vez, lo volveremos a hacer”, finalizó.