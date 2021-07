García Egea propone al Gobierno crear una Ley de pandemias

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, propuso hoy al Gobierno en La Aguilera (Aranda de Duero, Burgos) que promueva una Ley de pandemias que dé seguridad jurídica a las comunidades autónomas. En su opinión, en España “no se puede seguir luchando de 17 formas distintas sin que los gobernantes, sean del signo que sean, no tengan la oportunidad de tener normas claras para saber cuándo y cómo se puede actuar, sin miedo a que la justicia luego diga que no se ajusta a derecho”.

García Egea manifestó que “la justicia dice que no es ajustado a derecho precisamente porque no hay leyes claras” y apostó por que si el país contara con “leyes claras” hoy, afirmó, “se podría tener certidumbre sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer”. Por tanto, entendió que dentro de las competencias que tiene el Gobierno, debería promover una Ley de pandemias “como la que propuso Pablo Casado”, recordó, al tiempo que declaró: “Le cedemos la autoría, que la publique y que de seguridad jurídica a las comunidades autónomas”.

El secretario general del PP, quien participó en el curso de verano ‘Prensa y Poder’, organizado por los Hermanos Gabrielistas de La Aguilera en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), con la conferencia ‘Propuestas económicas desde el centro derecha’, manifestó que además de la necesidad de que España cuenta con “esperanza” y “futuro”, es “imprescindible” el crecimiento económico.

En este sentido, reiteró que el PP ha dicho “muchas veces” que “el peor gobierno en el peor momento” y agregó que en la actualidad, la situación económica de España se enfrenta a dos crisis; por un lado, dijo, la pandemia y, por otro lado, “el desgobierno”. “Y mezcladas juntas la pandemia y el desgobierno de Sánchez nos está llevando a situaciones sin sentido”.

En esta línea, puso algunos ejemplos como que “esta semana en Canarias se intentaban poner en marcha una medida si el Tribunal Superior de Justicia no las tiraba para atrás; en Aragón se intentaba poner el toque de queda y la justicia anulaba esta medida; en Valencia se ha intentado poner el toque de queda en algunos municipios y el Tribunal Superior justicia ha avalado esa decisión”.

“Tenemos 17 formas de luchar contra la pandemia porque la única posibilidad que había de unificar ese criterio, que es aprobar una Ley de pandemias que propuso Pablo Casado el año pasado, Pedro Sánchez, su soberbia, le ha impedido aprobar una Ley de pandemias”, lamentó. “Hoy podríamos estar luchando contra el virus con medidas para todas las comunidades autónomas si hubiera aprobado la Ley de pandemias que propuso Pablo Casado”, reclamó.

Se trata, según defendió García Egea, de “una ley para todos” porque “el virus puede tener muchas variantes pero lo que no puede ser es que una última variante del virus sea que 17 formas distintas de luchar contra el virus no impidan tener una misma forma de hacerlo”. “Por tanto, yo sé que han estado muy liados con los indultos pero una vez que ya han acabado los indultos se podrían dedicar un poquito a gestionar la pandemia que yo creo que a los españoles les preocupa más que los indultos, concluyó.