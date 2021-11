El Tubos Aranda buscará oxígeno hoy ante Teucro

Séptima jornada en División de Honor Plata y duelo a cara de perro en tierras gallegas para el Tubos Aranda Villa de Aranda. El conjunto que dirige Sara López se mide esta tarde en Pontevedra a Teucro (pabellón municipal de Deportes, 20.00 h.), con la imperante necesidad de sumar una nueva victoria a su casillero que le aleje de la zona baja de la clasificación; también, que le permita recobrar sensaciones sobre la pista tras las dos últimas derrotas consecutivas en liga ante UBU San Pablo Burgos y Atlético Novás.

«Ganar en Pontevedra nos acercaría a las sensaciones que todo equipo desea tener», ha reconocido en ese aspecto la técnica. Tanto a nivel deportivo además como de «estado de ánimo». Un punto importante para una plantilla inmersa en estos momentos en una situación compleja, pero frente a la que López valora positivamente que siga trabajando de manera impecable día a día ante la adversidad.

«Tengo unos jugadores que me ponen las cosas muy fáciles y reman siempre a favor del cuerpo técnico. Nunca ponen una pega», ha sentenciado ésta incidiendo, no obstante, en que, aún así, el equipo necesita de una vez «los dos puntos» para «encontrarse mejor» y para demostrar en partido «que el trabajo que se hace día a día tiene sentido». Eso, y para no «recaer en la frustración».

Ahora bien, advierte también que, quien piense que el duelo de esta tarde se antojará sencillo, se equivoca. Y es que, como añade, Teucro es un equipo «con carácter» y que «va a más con el paso de las jornadas». Tanto, que en la última ya fue capaz de ponerle las cosas difíciles a Alcobendas hasta el minuto sesenta. Debido a ello, finaliza, confianza ninguna. Tocará ponerse el mono de trabajo por tanto y sudar para intentar «hacer nuestro partido».