«Tengo esperanzas con el Corredor Central y el directo»

La política burgalesa tiene pocas dudas de que saldrá elegida de nuevo secretaria provincial del PSOE en Burgos en el congreso de diciembre y defiende la crisis de Gobierno impulsada por Pedro Sánchez, dirigida a sacar el máximo partido a un momento en que comienza la recuperación económica, reforzada por la llegada de ayudas europeas. Está convencida de que Daniel de la Rosa terminará el mandato como alcalde y cree que el liderazgo de Luis Tudanca en el partido en Castilla y León es indiscutible.

Ha anunciado que optará a la reelección como secretaria provincial. ¿Los buenos resultados de las anteriores elecciones le blindan contra cualquier intento de arrebatarle el cargo?

Veremos, hay tiempo suficiente hasta el congreso de diciembre. La normativa permite que con muy pocos avales se pueda presentar cualquier persona. Yo me presento con el ánimo de las agrupaciones, de los compañeros y porque creo que el proyecto que comenzamos en 2017 ha tenido buenos resultados y creo que todavía podemos conseguir más. Estoy convencida que este proyecto tendrá la mayoría de apoyos. El PSOE ha obtenido los mejores resultados de la historia de la democracia en Burgos, no me arrogo ese mérito, pero es así.

Ahora parece que el viento sopla más a favor del PP. ¿Cree que la concesión de los indultos les penalizará en comicios venideros?

Estar en el Gobierno desgasta, gestionar una crisis tan potente como la del coronavirus, también, pero ahora se va a cambiar el paso. Empieza la recuperación económica muy enfocada en el progreso, el desarrollo y las personas, lo cual va a ser muy valorado por los ciudadanos. A nosotros se nos votó para no seguir confrontando sino para llegar a una solución política, dialogada y dentro de la Constitución en el caso catalán. Y a eso va a estar el PSOE en el Gobierno.

¿Usted está de acuerdo con indultar a unas personas que no solo no se arrepienten sino que anuncian que volverán a cometer los delitos por los que han sido condenados?

Hay muchas cosas que me parecen lamentables de muchos representantes políticos. Me preocupa más cuando un representante público hace un comentario violento dentro de las instituciones y eso lo vemos mucho en el populismo de derechas.

Está bien que saque a Vox a escena, pero le preguntaba por los independentistas. ¿Usted está de acuerdo con los indultos?

Estoy a favor de la reconciliación y de las garantías. Y está claro que los indultos son parciales, les inhabilita para cargo público y son reversibles. Si cumplen con estas condiciones y trabajan por la reconciliación, estupendo. Si no, pues se volverá para atrás. No hay que olvidar que han pasado ya un tiempo en prisión, no les ha salido gratis.

Parece que tiene mucha confianza en que el ciclo económico cambie y, con el apoyo de las ayudas europeas, se vaya olvidando este episodio de los indultos.

No creo que los indultos sean un problema ordinario y doméstico para los burgaleses y los españoles. A veces entre todas las fuerzas nos empeñamos en dar importancia a problemas que no lo son. La recuperación económica no sirve para tapar los indultos, éstos son lo de menos. La recuperación servirá para que el país se reponga y para dar oportunidades.

Su compañero Luis Tudanca también quiere repetir como secretario regional. ¿Cree que habrá otros candidatos? Es cierto que ganó las elecciones, pero no pudo presidir la Junta y fracasó en su moción de censura.

El proyecto de Tudanca cuenta con el apoyo de todas las provincias y de toda la militancia, con su respeto y con su cariño. Va a salir muy reforzado en el próximo congreso y para ganar las elecciones y gobernar. Y creo que tras la moción de censura tiene más aceptación y cariño de la militancia que antes.

¿Y qué tiene que pasar para que gobierne,? Porque si Cs desaparece y Podemos no resucita pocos socios le quedan al PSOE. Tendrá que lograr mayoría absoluta.

En este año de pandemia los socialistas hemos perdido nuestro fuerte en esta tierra, el contacto con la gente. Ningún otro partido recorre esta tierra para relacionarse con sus ciudadanos. Cuando el PSOE está en la calle con la gente, hablando de sus problemas y de lo que nos afecta aquí, somos ganadores. Esa es la planificación que Tudanca va a llevar a cabo para mejorar y tener el resultado que nos permita gobernar tras la traición de Cs a los castellanos y leoneses. En cuanto a la mayoría absoluta, es perfectamente posible. Nadie creyó que podíamos ganar en 2019 y lo hemos hecho. La utopía no era tal.

¿Ni siquiera Óscar Puente, que tiene una visión más centralista de la región -Valladolid, the first- va a dar un poco de guerra a Tudanca?

Óscar Puente es un magnífico alcalde, en este partido hay pluralismo de ideas. Cada uno que piense lo que considere oportuno pero el liderazgo lo tiene Luis Tudanca, que es el que apuesta por la descentralización, igual que el gobierno de España.

¿Confía, igual que Daniel de la Rosa, en que el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos durará hasta final de mandato? ¿No cree que Cs y Marañón -que quería ser alcalde con el PP- dará la espantada antes?

Creo más en los proyectos, los programas y los equipos que en las personas. Creo que PSOE y Cs trabajan muy bien en el Gobierno de la ciudad y las dos partes están gratamente sorprendidas de lo bien que se está trabajando en conjunto. Los burgaleses pueden estar tranquilos, porque hay un equipo de Gobierno sin personalismos y con un proyecto beneficioso para la ciudad. Estoy convencida de que Daniel de la Rosa será alcalde hasta final de legislatura y de que el siguiente mandato lo será también.

Parece fiarse de Cs cuando sigue llamando traidor a Francisco Igea por no aupar a Tudanca a la presidencia de la Junta.

No. En el Ayuntamiento de Burgos no me fío de una persona en particular, me fío del proyecto, del programa y del equipo conformado. Mientras funcione no hay que poner etiquetas. En Castilla y León no hay programa ni equipo y el cambio que iba a imprimir Cs brilla por su ausencia, al contrario. Quienes están comprobando que les cierran consultorios médicos están viendo que Ciudadanos les engañó.

¿Ustedes van a fichar a miembros de Cs para sus listas en las próximas elecciones?

Somos el PSOE, no creo en el mercadeo de personas ni de puestos. Tenemos una cantera muy importante e implantación en todo el territorio para representar los intereses de la provincia.

¿Cree que el Ejecutivo y el PSOE se repondrán del desgaste que han sufrido en los últimos meses con la drástica crisis de Gobierno que impulsó hace unas semanas?

Tengo confianza plena en lo que ha hecho nuestro presidente del Gobierno. Conozco, por ejemplo, a la nueva ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y es extraordinaria. Muchas veces hemos adolecido de no comunicar bien algunas de las buenas medidas del Gobierno y con Isabel se van a comunicar muchísimo mejor.

Mejor que María JesúsMontero.

No. Va a comunicar mejor. A Isabel se la entiende porque ha sido alcaldesa de pueblo.

La salida de Pablo Iglesias del Gobierno ha disminuido la tensión entre los dos partidos del Consejo de Ministros, pero también es verdad que Iglesias era un buen parapeto para los socialistas, sobre todo Pedro Sánchez. ¿No cree que ahora el presidente está más expuesto?

No le echamos de menos en ningún sentido. La parte de Podemos está muy bien representada con Yolanda Díaz. Ahora estamos en una etapa de mayor entendimiento y serenidad y lo agradecemos todos.

Por otra parte, con Iglesias fuera, ¿el PSOE será capaz de comerle terreno electoral a Podemos?

Esto no depende de Pablo Iglesias, depende de los proyectos que cada uno presente. Creo que la socialdemocracia y la izquierda progresista de este país confía más en el proyecto del PSOE, más sólido, más estable y con menos cantos de sirena que otros partidos.

¿Cómo valora el paso a un lado que ha dado Susana Díaz en Andalucía tras perder las primarias?

Me parece correcto. Nadie es indispensable en este partido y a todos nos llega el momento de dejar de servir y de dar un paso a un lado.

¿A Pedro Sánchez entonces ya solo le quedan las piedras en el zapato de Fernández Vara y García Page dentro de partido?

No lo creo.

¿Se ha acostumbrado a convivir con ellos?

Creo que se enriquecen. He estado en reuniones y se percibe complicidad. Pero cada uno, lógicamente, sale a defender su tierra. Lo que pasa es que algunos son más mediáticos que otros.

¿Echa de menos que Tudanca salga más en los telediarios nacionales?

No, Tudanca sale mucho y en positivo y constructivo, que es lo que nos gusta hacer en nuestra tierra. Cada uno tiene su opinión y la expresa de forma libre en este partido.

Pero estos dos políticos no entienden el socialismo como la mayoría del aparato de PSOE.

Depende qué declaraciones escuches. Vara ponía el otro día por las nubes a Pedro. Pasa como en las mejores familias, también en el PP.

¿Usted se siente cómoda con el apoyo que su partido precisa de Bildu para sacar adelante, entre otras leyes, la de Presupuestos?

Todos los diputados del Congreso son elegidos de acuerdo a la Ley y porque los votan los ciudadanos. A veces no hay que llegar a acuerdos y Bildu vota a favor de medidas laborales que yo impulso porque son acordes a su planteamiento.

¿Y con el acercamiento de presos, en un contexto en que los batasunos homenajean a cada etarra que sale de la cárcel con delitos de sangre, incluso por asesinatos a miembros de su partido?

No comparto esos homenajes, pero la política de acercamiento no es nueva, es acordada y se hace con todas las garantías legales y así lo refrendan las asociaciones de víctimas, que agradecen el trabajo del ministro Marlaska a este respecto y le defienden del ataque furibundo de la derecha extrema de este país. Parece que algunos estaban más contentos con ETA en funcionamiento que con ETA muerta.

La presencia de Vox en las instituciones les ha venido bien...

A mí me provoca estupor y a veces hasta temor algunas de las manifestaciones en el Congreso, como mujer, como persona.

Hablemos de pandemia. ¿No echa de menos un marco legal común en toda España para enfrentarse a la pandemia?

La mayoría de países estamos en las mismas circunstancias, en las de actuar de manera urgente y extraordinaria sin preceptos legales. Aun con la situación tan complicada que hemos vivido, ni tan mal. Ahora bien, ha habido determinados políticos que no han estado a la altura y que por el juego político han preferido titulares que salvar vidas. Me ha parecido lamentable. Políticos que han dicho una cosa y la contraria en función de quién tome la decisión.

¿Pero eso solo ha pasado en el resto de partidos, en el PSOE no?

No lo conozco.

El Gobierno central empezó diciendo mascarillas no y después mascarillas a todas horas.

Yo sé lo que ha pasado en Castilla y León y ha sido un escándalo.

Hay que recordar que a principios de verano del año pasado todas las fuerzas políticas de la región firmaron un gran acuerdo de reconstrucción.

Que propició Luis Tudanca y que PP y Cs no han cumplido. Se hicieron la foto y si te he visto no me acuerdo. Algo pasa aquí que no pasa en el resto de comunidades. Antes el problema es que éramos los más envejecidos y nos moríamos y ahora, que son los jóvenes los más afectados, somos la tercera comunidad con más contagios. Y en Burgos el escándalo es mayúsculo. No tengo la sensación de que la gente sea tan irrespetuosa con las normas. Con los pocos datos públicos que existen hay uno tremendo. En Burgos solo tienen controlada la trazabilidad del 22% (datos del martes, hoy es del 29%) de los contagios, en Valladolid, el 66%, en Ávila, el 76%. En Burgos la Junta le ha perdido la pista al virus, porque no hay rastreadores -o se ha decidido dejar de rastrear- y por la falta de una atención primaria en condiciones. Acaban de cerrar 5 consultorios en Manzanedo y Valdivielso. Es la única explicación lógica con los datos que tenemos. Eso sí, nos quejamos de Pedro Sánchez y es el que lidera la gestión de la compra de las vacunas, somos el país del mundo con más pauta completa.

Pero las comunidades pueden poner más y piden más.

Ojalá pudieran poner más. Me gustaría saber qué hacen en Madrid, que las tienen acumuladas, incluso aquí, donde ha habido stock.

¿Se ha precipitado el Gobierno al levantar la prohibición de las mascarillas en exteriores?

Entiendo que la decisión ha atendido a criterios sanitarios. Si fuera una decisión política la habría tomado. Algunos ganaron elecciones con el criterio de la libertad y mira como están ahora. La libertad no es poder tomarse cañas es salir a la calle y no ser transmisor comunitario como pasa en Burgos.

Bueno, Ayuso fue más permisiva con la apertura de la hostelería y los datos no fueron ni son peores que los de esta región, donde las restricciones han sido mayores.

El PP en cada sitio es de una manera, en Madrid dejar hacer y en Castilla y León, rodillo sin alternativa. En algo coinciden, en Madrid Ayuso no ha dado ni una sola ayuda a los autónomos y aquí todavía estamos esperando. En todo caso no es fácil gestionar una crisis así. Pero hay una visión de refuerzo de lo público, la nuestra, y una de libertad mal entendida y enfrentamiento.

Ahora llega la hora de las ayudas europeas ¿Qué capacidad de decisión va a tener cada Administración a la hora de elegir proyectos?

La oportunidad que tenemos con la llegada de 70.000 euros de Europa no tiene precedentes. El 70% de las ayudas van a ser gestionadas por las comunidades. Pero aquí tenemos un problema porque los proyectos que ha presentado la Junta no son ni innovadores ni modernizadores, no están en las 4 líneas de transformación digital, ecológica, implantación territorial e igualdad y equidad. Lo que pide tiene que ver con competencias de la Junta que no cumple. Los fondos europeos no son un Plan E ni un reparto de café para todos, son partidas concretas para proyectos innovadores y tractores. El tejido empresarial lo ha entendido perfectamente y ha presentado proyectos de altísimo nivel. Mi pena es que no tengo claro que lo que dependa de la Junta vaya a estar al mismo nivel. Tiene que cambiar de actitud, porque tiene más ganas de que el tren pase para criticar al Gobierno central a que se quede aquí y cree oportunidades. Gobierno central y comunidades actuarán como árbitros de la financiación, pero ayuntamientos, mancomunidades y grupos de acción local y plataformas de colaboración público privada van a ser los jugadores. Nosotros empujaremos para lograr todos los proyectos, da igual el color político de la institución que los impulse.

¿Por qué no ha llegado este año el AVE a Burgos?

La parte política está hecha y el resto ya depende de las pruebas de seguridad. Me gustaría que llegara antes pero ahora no hay más que esperar. El proyecto está lanzado y ahora es cuestión de superar los test de seguridad. Se han superado las del sistema ERTMS y están con las pruebas dinámicas.

Las obras de los tramos gallegos estaban más atrasadas (las pruebas también) y finalmente allí se inaugurará antes de final de año y aquí como muy pronto en la primavera del año que viene.

Ya veremos cuándo llega a Galicia.

¿Y el Directo qué? ¿Cree que Madrid apoyará el proyecto para el Corredor Central por Burgos, que será esencial para darle de nuevo vida al Directo?

No quiero seguir con la política de confrontación en medios con el PP, eso del ‘y tú más’, prefiero trabajar. Y en eso estamos con el alcalde, Daniel de la Rosa, y el PSOE provincial, con un trabajo en la sombra para conseguir apoyo institucional, reuniones con operadores, con puertos... No queremos más estudios ni informes porque sabemos que hay demanda. Pero es verdad que hay muchos competidores, lo de Zaragoza no es de anteayer y aquí se ha perdido mucho tiempo. Tengo buenas esperanzas, porque la nueva secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera (anterior presidenta de Adif), es sensible a este tema. Es una parte más del trabajo conjunto que hacemos Daniel y yo en pos de un ‘Burgos logístico’.