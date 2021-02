Partidos que son la moneda al aire

Viendo los dos últimos encuentros del Barça o casi toda la temporada del Real Madrid, atrás quedaron los tiempos de los resultados previsibles. Hoy los partidos son una moneda al aire:claro que hay más posibilidades, por plantilla, presupuesto, historia, etcétera, de que caiga del lado del grande, pero eso ha sido siempre el fútbol. ¿La excepción? Lo sucedido en la última década mal contada;la goleada, los rivales rendidos antes de tiempo, la superioridad impía... todo eso ya no existe. Ahora vuelven a ser encuentros donde no hay certezas, sino posibilidades. El Barça, por ejemplo, ha visto con total claridad que no le corresponde lucir los galones del más regular, el más rocoso o el más fiable, así que ha elegido la vía de la diversión. Hasta Messi, que parecía agotado, parece estar disfrutando de nuevo.

Varane

Varane metió un doblete y el Real Madrid ganó 1-2 en Huesca. Otro día pueden ser Lucas y Kroos. Otro, Modric y Casemiro y Benzema. Otro nadie o Asensio. No existe un dueño del gol en la casa blanca, alguien que te permita asegurar los partidos siquiera un poquito... y que, en efecto, no parezcan monedas al aire. Desde la salida de Cristiano, que sigue coleccionando récords en Italia y anhelos en Chamartín, el Real Madrid no encuentra cómo avasallar al adversario, algo que ya hizo durante muchos años sin el portugués pero parece haber olvidado la fórmula.

Ser fiable

Como la moneda puede salir por cualquier lado, otros como Atlético o Sevilla decidieron hace tiempo ser ellos quienes la lanzaran. Ganarles es difícil tirando a imposible e incluso candidatos como el Barça sale a jugar sus encuentros pensando en la Copa (De Jong y Messi en el banquillo como prueba). Por cierto, en este partido del Villamarín estuvo uno de los protagonistas de la jornada, Víctor Ruiz, central bético:se metió un gol en propia puerta, marcó otro en la puerta ‘buena’ y se despistó en el 2-3 definitivo. Hay días en los que te pasa de todo sin que te enteres.