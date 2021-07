Los conatos de incendios aumentan un 10% durante este año

Los conatos de incendios están suponiendo, durante la campaña 2021, el 74 por ciento de los fuegos declarados en Castilla y León, representando un 10 por ciento más del total de incendios que en la media de la última década.

Tal y como aseveró hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al revelar el dato, “eso quiere decir que el operativo llega muy rápido, hasta el punto de que la mayoría de los incendios no hayan superado ni una hectárea”, límite máximo para considerarlos conatos.

“La eficacia y efectividad del operativo es indudable”, reseñó Suárez-Quiñones ante los medios durante la presentación del nuevo helicóptero de coordinación de la Junta, calificando por ello al operativo de extinción de incendios de Castilla y León como “uno de los más eficientes y eficaces de los que existen en el panorama nacional”.

No obstante, Suárez-Quiñones se mostró precavido ya que “esto no indica que no haya que tomar las máximas precauciones” ante una temporada de riesgo de incendios de la que “aún queda mucho”, por lo que pidió a todas las personas que utilizan el medio natural “las máximas precauciones”.

Previsiones para el resto del verano

Preguntado sobre las previsiones que se tienen desde la Junta con respecto a la presente campaña de riesgo de incendios, Suárez-Quiñones manifestó que “las previsiones cada vez son menos exactas” en un contexto de “cambio climático donde pueden cambiar” de un momento a otro.

“La técnica dice que, habida cuenta de que ha habido bastantes lluvias y humedad cercanas a esta época de riesgo algo, la superficie leñosa de los árboles está más húmeda y los incendios irán más despacio”, teorizó Suárez-Quiñones, señalando que estos fuegos “se podrán acometer con más éxito o menor daño forestal”.

No obstante, el consejero de Fomento y Medio Ambiente reconoció que aunque “esto es lo que dice la teoría, habrá que ver luego en la práctica”, ya que “las temperaturas ahora son muy altas y poco a poco se va agostando el terreno”, haciendo que, si la humedad desaparece, “se pueda convertir en un inconveniente y aumentar el peligro de incendios más importantes”. En cualquier caso, ratificó que “hasta ahora, lo que tenemos son números contenidos”.