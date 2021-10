El Huesca cesa a Nacho Ambriz tras la derrota en El Plantío

La Sociedad Deportiva Huesca ha cesado a Nacho Ambriz y su cuerpo técnico apenas 24 horas después de caer derrotado en El Plantío ante el Burgos CF. El Consejo de Administración ha tomado este lunes la decisión y el club la ha publicado a última hora de esta noche.

Tras doce jornadas disputadas, el Huesca ocupa la duodécima posición de la tabla en LaLiga SmartBank con 15 puntos, uno menos que el Burgos CF, ante el que perdió este domingo (3-1). Tras este encuentro, Ambriz reconoció en rueda de prensa que su equipo no estuvo "nada bien" y que no había "nada que rescatar". Además, asumió su responsabilidad por "no estar atento de parar a un equipo que sale tan bien al contragolpe".

La entidad oscense agradece y valora la "profesionalidad e implicación" del técnico mexicano Nacho Ambriz, que llegó en junio para sustituir al burgalés José Rojo Martín 'Pacheta', que no pudo mantener en Primera División al conjunto altoaragonés tras tomar las riendas en enero.

El Huesca califica de "complicada" la decisión de prescindir del entrenador azteca, que en España ya fue ayudante de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid y Osasuna, además de en la selección de su país.