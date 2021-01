La UBU no cambiará a online los exámenes pese a las quejas

La Universidad de Burgos mantiene el escenario de presencialidad del primer semestre y no lo cambiará para los exámenes finales que celebran en esta época, a pesar de las peticiones recibidas por parte de asociaciones de alumnos. La vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, manifiesta que esta decisión obedece a lo que «nos dicen las autoridades sanitarias», al tiempo que muestra su sorpresa por las quejas debido a que «los universitarios siempre han apostado» por este tipo de modalidad.

Calderón subraya que los protocolos de prevención contra la covid-19 han funcionando, además de valorar la buena respuesta de los alumnos, a los que quiere lanzar un mensaje de «tranquilidad». En este sentido, precisa que las pruebas se están realizando con «todas las garantías», habiendo planificado previamente el lugar en el que se desarrollan dependiendo del número de matriculados. «La duración media está siendo de dos horas y hay mayor distancia de seguridad que en las clases», subraya.

Con todo ello, la responsable académica considera que «no existe ningún argumento legal» para cambiar las evaluaciones a la modalidad online porque no han llegado directrices al respecto por parte ni de la Junta ni del Gobierno central, al tiempo que insiste en que la opción actual no la ha tomado de forma exclusiva la UBU, sino «las cuatro universidades públicas de la región y la CRUE». Si la situación no cambia, asegura que la actividad lectiva del segundo semestre, que empieza el 17 de febrero, se mantendrá como la del primero.

Algunos alumnos de la Universidad de Burgos no comparten la postura del Rectorado. La Unión de Estudiantes Progresistas de Burgos (asociación de reciente creación) exige que los exámenes se efectúen de forma telemática. «Los datos sanitarios son cada día peores y venimos de un periodo vacacional con restricciones sociales y de movilidad, por lo que no entendemos que ahora nos tengamos que juntar más de 50 personas en clase», afirma Sergio de Pablo, presidente de la entidad, que a su vez ha lanzado una reclamación en este sentido a través de la plataforma Change.org en la que este viernes ya habían recogido más de 1.000 firmas.

El Frente de Estudiantes, por su parte, pide a los responsables académicos que tengan en cuenta a los alumnos a la hora de elegir el modelo de exámenes, además de que asegura que las medidas de seguridad van más allá de cumplir la distancia y subraya que deben evitarse «aglomeraciones» a la entrada y salida de las aulas. Una crítica que comparte Sergio de Pablo pero que relativiza la vicerrectora.

El Consejo de Alumnos de la UBU (órgano de representación estudiantil de la institución) ha trasladado al Rectorado algunas de las peticiones de modificación que les han llegado, si bien su principal preocupación se centra en que las clases mantengan una temperatura adecuada. «Creemos que cambiar el escenario actual cuando ya han comenzado las evaluaciones es algo muy forzado», sostiene su presidente, Rubén Monar, refiriéndose a que no existe «ninguna directriz» del Gobierno regional al respecto. Lo que sí que han solicitado es que se refuerce el sistema de calefacción para evitar las bajas temperaturas por la ventilación.