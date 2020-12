El Eresma se desborda en Segovia e inunda un museo

Las intensas y continuas lluvias registradas en las últimas horas están causando graves problemas en la mañana de este viernes en el Valle del Eresma. La Policía Local ha acordonado la Alameda del Parral y la zona de San Marcos "para evitar riesgos con los peatones", según ha indicado a esta redacción la concejala de Seguridad, Raquel de Frutos, que se ha acercado a la Casa de la Moneda.

Allí los Bomberos achican el agua, que ha llegado a entrar en el museo aunque sin provocar grandes daños, al menos de momento. "[El río] sigue subiendo, es lo que me preocupa", ha señalado De Frutos. Una trabajadora de la Casa de la Moneda comentaba que "la otra vez que se inundó, antes de que se pusieran los cristales [que protegen el espacio de la terraza del restaurante], el río no bajaba con tanta fuerza". Otra empleada, en este caso del restaurante, ha asegurado pasadas las dos del mediodía que "el agua me llegaba casi a la rodilla" dentro del establecimiento, que tiene la cocina en la planta superior pero alberga cámaras frigoríficas en la parte más afectada.

El caudal del Eresma ha alcanzado 80 metros cúbicos por segundo, según fuentes de los Bomberos. "El pantano del Pontón Alto lleva lleno varias semanas y quizás se debería haber desembalsado más progresivamente", ha apuntado el director de Meteo Segovia, Adrián Escobar, testigo 'in situ' de cómo el Eresma ha anegado parte del paseo del Eresma.

- Foto: Ical

El Eresma se desborda e inunda la Casa de la Moneda

También se ha visto afectada la Fábrica de Borra, mientras que el Soto de Madrona, otro de los puntos inundables, permanece de momento sin problemas, según la concejala de Seguridad.