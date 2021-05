CyL agotará la vía judicial contra la protección del lobo

La Junta de Castilla y León irá a los tribunales «en todas las instancias posibles» si el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dicta la orden ministerial que incluye el lobo en el listado de Especies Silvestres de Protección Especial, y que, por consiguiente, prohibe de forma total su caza en nuestra Comunidad y en el resto del país, según aseguró ayer en Santo Domingo de Silos (Burgos) el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. A preguntas de los periodistas declaró que «si al Ministerio se le ocurre dictar esa orden ministerial que anuncia, iremos a los tribunales en todas las instancias posibles para poder luchar contra este agravio tan terrible, no solo para Castilla y León sino para todas las comunidades loberas de España sobre la base de unas comunidades que han garantizado la conservación del lobo», apostilló.

En esta línea, reiteró su oposición y sostuvo que «no hay razones de conservación», al tiempo que recordó que «eran 400 lobos en los años 70 y hay 2.000 lobos en Castilla y León» por lo que aseguró que «hay solo una razón dogmática e ideológica que no tiene que estar por encima de los intereses generales de Castilla y León». Asimismo, el responsable autonómico puso de manifiesto que no existe todavía esa norma ya que es una orden ministerial que «supuestamente» está elaborando el Ministerio pero que cuenta con «la total y absoluta oposición no solo nuestra sino la oposición de once comunidades autónomas, de las tres organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional, de todo el Consejo Agrario de Castilla y León y cuenta con la oposición de numerosos colegios profesionales que se ha manifestado en contra totalmente».

De hecho, recordó que hoy se celebra en León un encuentro entre los consejeros en la materia de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León con las Opas nacionales y con el Consejo Agrario de Castilla y León a efectos de «posicionarse frente a ese anuncio que sorpresivamente hace unos días el Ministerio hizo de que antes del 5 de septiembre el lobo iba a estar incluido en el listado de especies especial protección», lo que a su juicio, «causaría un daño irreparable para Castilla y León».

Finalmente, Suárez-Quiñones subrayó que con esta propuesta, el Ministerio de Transición Ecológica «ataca nuestra ganadería extensiva» y «da una puñalada de muerte en el corazón de la ganadería extensiva y semi intensiva» que significaría, dijo, «el abandono por parte de los ganadores de nuestros pueblos». «Esta decisión es una visión totalmente en contra de la lucha por un reto demográfico que permita el mantenimiento de nuestros pueblos y nos vamos a oponer», sentenció.