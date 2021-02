El Burgos CF, entre la nobleza de la Segunda B

El Burgos CF camina con paso firme en el Grupo 1B de la Segunda División B. Después de jugar 11 encuentros ha sumado 23 puntos, lo que no solo le convierte en el líder en solitario en su subgrupo, sino que le sitúa entre la sangre azul de la categoría. Por coeficiente -puntos por partidos disputados-, la escuadra que dirige Julián Calero es el cuarto mejor equipo de los 102 que en esta extraña temporada compo- nen la división de bronce del fútbol nacional.

Solo hay tres formaciones que tienen mejores números que la escuadra burgalesista. Los más destacados en cuanto a puntos son el Badajoz de Fernando Estévez, combinado que encabeza esta hipotética clasificación después de que el Ibiza, que comanda con autoridad el Grupo 3B, haya perdido su último encuentro. Por detrás de ellos está el Rayo Majadahonda (con un coeficiente de 2,11 tras sumar 19 puntos en 9 partidos), perseguidor en el Grupo 5A del líder San Sebastián de los Reyes de dos exblanquinegros como Borja Sánchez y Fer Ruiz, además de Marcelo Dos Santos, cedido por el club castellano y que es en estos momentos el máximo goleador del equipo con 4 dianas.

Los números no mienten y dicen que el Burgos CF está en el camino adecuado para conseguir el primero de los objetivos. Formar parte la próxima temporada de la nueva categoría, la Segunda B Pro, que se situará justo por debajo del fútbol profesional, era una obligación para los blanquinegros en el inicio del curso. La meta la tienen cada vez más cerca, aunque Julián Calero ya ha advertido de que deben mantener la guardia alta para evitar disgustos en una competición muy disputada.

Más diferencias. Después de que se haya superado ya el ecuador de la primera fase, los equipos se van situando en la tabla clasificatoria y comienza a haber más diferencias que las que existían en las primeras jornadas. Otros equipos que lideran sus respectivos grupos como el Unionistas, el Amorebieta, el Algeciras, el Nástic y el Linares se encuentran en las primeros puestos de esta tabla.

Cierra este ranking de los diez mejores equipos un viejo conocido de la afición burgalesa, el Linares. La escuadra jienense fue el oponente del Burgos CF en el play out de la campaña 16-17 en la que el conjunto burgalesista sufrió hasta el último minuto para mantener la categoría. Descendieron los andaluces, aunque ambos equipos parecen haber enderezado su rumbo deportivo.

Las posiciones pueden cambiar, aunque el paso de las jornadas -la mayoría de los equipos han disputado 12 partidos, hay algunos con 11 y otros con 13- ha comenzado a separar el grano de la paja. No quiere decir que todos ellos estén en el final de la campaña en la lucha por los puestos de ascenso, aunque seguro que varios se encuentran entre los que pelearán hasta el final por jugar el próximo curso en Segunda.

Lo que llama la atención es que ninguno de los cuatro equipos que descendió la pasada campaña de Segunda División se encuentre entre los mejores. Forman parte de los clubes que cuentan con un mayor presupuesto, aunque parece que no han acertado en su estrategia deportiva. Deportivo de la Coruña, Numancia, Extremadura y Racing de Santander deberán aplicarse en las jornadas que quedan si no quieren perder sus opciones de regresar a la elite. De momento ninguno de ellos está entre los tres primeros clasificados de su subgrupo y deberán hilar fino para no perder el tren.

Próximas jornadas. La escuadra burgalesista tiene encarrilado acabar la primera fase de la competición entre los tres primeros clasificados de su grupo, aunque puede cerrar su presencia en la lucha por el ascenso en sus próximos compromisos ligueros. La distancia con respecto al cuarto empieza a ser ya importante -en estos momentos el Langreo ocupa este puesto con 6 puntos menos que los blanquinegros y un partido más-, por lo que estos enfrentamientos pueden suponer un paso definitivo.

El primero llegará el próximo domingo ante el Covadonga, un oponente que todos los puntos que ha conseguido han sido en su feudo y que aún no ha puntuado como visitante.

Posteriormente visitará El Plantío -10 de febrero- el Real Valladolid B, uno de los rivales directores del conjunto que entrena Calero.