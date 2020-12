La facturación de los gimnasios caerá más del 50%

Siete meses y medio han podido ofrecer sus servicios los gimnasios este año.De los once que llevamos, y a falta del último, parece que este también terminará como inhábil para muchos centros deportivos. La prórroga del cierre que mantiene la Junta desde primeros de noviembre ha sido el último revés al que los gerentes de estas instalaciones suman a una larga lista de malas noticias durante todo 2020.«Ha sido un mazazo», reconoce Alberto Calvo, miembro de la asociación de gimnasios de Burgos, ante la progresiva apertura de la hostelería y el prolongado estancamiento de su sector. «Ahora se permite abrir centros cívicos, bibliotecas, espacios culturales... y a nosotros nada. No tiene sentido», lamenta Calvo.

Desde el 14 de marzo hasta bien entrado el mes de junio, en plena desescalada, no pudieron reabrir sus locales. Durante todo el verano han trabajado con normalidad siempre con el foco puesto en ellos, aunque los datos del Ministerio de Sanidad avalan su actividad: solo el 0,28% de los contagios tienen su origen en los gimnasios. No obstante a principios de noviembre de nuevo se vieron obligados a cerrar, y de momento no tienen más noticias. Es por ello que calculan que su facturación caerá este año por encima del 50% en comparación con el 2019, a lo que hay que sumar la pérdida de clientes.«Hasta antes de este cierre rozábamos el 44%. Ahora no quiero ni calcularlo porque cada día que seguimos cerrados va a peor», asegura Víctor Fernández, gerente de Sportia.

No obstante, admite que tienen claro que hasta que la incidencia acumulada baje aún más la administración regional no les permitirá reabrir. «Nos parece un baremo injusto, llevamos tres semanas cerrados junto con la hostelería y sigue habiendo un montón de casos», defiende, al tiempo que critica que se estén produciendo aglomeraciones en otros espacios que sí tienen autorización para abrir.

El sector aglutina, solo en la capital, a más de 70 empresas y alrededor de medio millar de trabajadores. La asociación ha convocado una nueva reunión para abordar la situación de los centros que operan en Burgos ciudad, ya que según asegura Calvo, están abocando a la ruina a muchos negocios. «A fecha de hoy no tenemos notificación alguna sobre posibles ayudas», confiesa el también gerente del BeUp.

Con la navidad encima. De permitirse su reapertura, los gerentes de gimnasios de Burgos aseguran que la cercanía con las fiestas navideñas ahondará más si cabe en su precaria estabilidad económica. «Casi casi es mejor dejar de ingresar lo poco que vayamos a ganar en 15 días y aprovechar las medidas del ERTE y empezar de cero en enero», admite Fernández, que no obstante adelanta que esa posibilidad deberán de estudiarla antes de acometerla.

«En Navidades aprovechamos a dar vacaciones la gente porque la afluencia siempre es menor. Abrir en el momento más bajo del año tiene poco sentido», lamenta el gerente de Sportia, que cuenta con dos centros, uno en la calle delCordón y otro en la calle Vitoria.

Otra de las reivindicaciones que estos profesionales vienen defendiendo desde el inicio de la pandemia es la seguridad con la que se trabaja en el interior de sus instalaciones. De acorde a las exigencias establecidas por la Junta, estos centros se gastaron mucho dinero en las semanas previas a su reapertura tras la primera ola para acondicionar sus espacios a la normativa anticovid-19.

Distanciamiento entre usuarios, inhabilitación de máquinas para respetar el metro y medio, renovación constante del aire del interior, reducción de aforos tanto en las salas como en las clases, limpieza constante, supresión del servicio de duchas o vestuario o circuitos para evitar la confluencia de usuarios son alguno de los ejemplos. «¿Para qué sirve toda esta inversión si a la hora de la verdad no nos dejan abrir?», lamenta Fernández. A todo ello se suma el uso obligatorio de mascarillas.