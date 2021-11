Potencia rural invisible

Un estudio ha detectado en el territorio de once grupos de acción local de Castilla y León una «estructura económica potente, dinámica, que manifiesta una actividad con fuerte capacidad de renovación», pero que no se trasladad a la dinámica demográfica. «En general, estamos ante una estructura productiva muy potente, tanto en sus datos agregados como en la mayor parte de los territorios», afirman los responsables del informe, participado por once GAL, la Universidad de Valladolid y la de Burgos, sobre la situación de las empresas rurales, con objeto de diagnosticar la situación actual del tejido económico y la coyuntura de 2020 y relacionarlos, sobre todo, con los procesos de ocupación y dinámica demográfica de los espacios analizados.

Esta situación económica se aprecia en la investigación y se sitúa «en contraposición con lo que sucede en la dinámica demográfica», porque la población permanente registrada se reduce un 6,8% entre 2007-2019, mientras el número de ocupados en la actividad económica crece un 1,2%.

La investigación asegura que hay un «alto nivel de emprendimiento y un empresariado con un fuerte arraigo, que destaca la relación afectiva con el territorio como el principal factor de localización». Asimismo, se detecta una incorporación significativa de mujeres, con movimientos, «excepcionales pero muy interesantes, de llegada de personas pobladoras, retorno de jóvenes, algunos locales...».

En este contexto, el estudio sentencia que que el mercado laboral es un factor relevante pero no suficiente por sí mismo para solucionar los problemas de arraigo y atracción de población de los espacios rurales. En este sentido, indica que la conexión telemática constituye «el gran problema» en los territorios rurales para fijar población, porque «dificulta la vida cotidiana».