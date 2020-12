Los empresarios de La Puebla se unen para atraer clientela

Comerciantes y hosteleros de la calle La Puebla se han puesto manos a la obra para recuperar su actividad después de que esta se haya paralizado desde que se agotaran los bonos al consumo. Marlene Da Silva, de la zapatería del mismo nombre, ha sido la impulsora de una iniciativa con la que, además de este fin, se busca también agradecer la confianza depositada en las tiendas durante el mes noviembre con la campaña municipal de descuentos.

Para ello ha organizado una rifa de un cheque de 300 euros a través del reparto de papeletas nominativas entre los consumidores cuando estos realicen compras superiores a 20 euros. Se repartirán un máximo de cinco por cliente, habiéndose impreso más de 3.000 debido a la aceptación que ha tenido la promoción entre los empresarios de esta calle. Da Silva reconoce que no se esperaba la adhesión de una veintena de comerciantes, además de que recuerda que quienes no lo han hecho ha sido por razones económicas: «Pensé que se iban a sumar 10 y que no iba a tener tanta aceptación».

Las papeletas se depositarán en un buzón colocado a las puertas de la tienda Only y el sorteo se realizará el día 5 de enero en un acto a desarrollar en la calle y que contará con la participación de todos el establecimientos. Da Silva subraya que se trata de la primera iniciativa conjunta que realizan los empresarios de esta zona, además de resaltar que para ponerla en marcha ha contado con el apoyo de la Cámara de Comercio en lo que a la elaboración de las bases del concurso se refiere.

Quien resulte afortunado podrá gastarse el importe del cheque en cualquiera de los comercios que se han sumado a la campaña. El reparto de las papeletas comenzará en breve y se extenderá hasta el 4 de enero.