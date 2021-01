El 15% de agencias de viajes ya han cerrado en la Comunidad

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, advirtió hoy a la Junta y el Gobierno, que si no ponen ayudas directas antes de mayo para las agencias de viajes el sector “habrá desaparecido por completo” cuando se levanten las restricciones.

Aparicio, el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viajes (FECLAV), Pablo Parrilla, y el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Segovia, Luis García, analizaron hoy la situación “tremenda” que atraviesa el sector en la Comunidad.

Aparicio mantuvo que uno de los sectores más afectados es el de las agencias de viajes y resumió que “sino se adopta una solución con dinero encima de la mesa de la Junta o el Gobierno, que ha hecho dejación de funciones traspasando a las autonomías toda la responsabilidad en decisiones sanitarias, pueden desaparecer todos los negocios”, dijo. Asimismo, advirtió de la crisis psicológica que se está generando en la población, y apeló a poner soluciones como otros países, abonando el 70 por ciento de la facturación del año anterior o dinero a fondos perdido para aguantar hasta que se supere el problema.

Pablo Parrilla precisó que en enero de 2020 había censadas en la Comunidad, 685 agencias de viajes, de las que ya ha desaparecido el 15 por ciento. Asimismo, recalcó que su facturación estaba en 800 millones de euros, y desde el estado de la pandemia se ha perdido más de 90 por ciento, según el INE.

Parrilla denunció que “lideran” el sector “más afectado” por la pandemia, el que “más empleo ha destruido”, el que menos trabajadores en ERTE reincorpora y que “está descapitalizado desde el minuto uno”. El directivo recordó que tuvieron que devolver las cancelaciones y afrontar las repatriaciones cuando se declaró el estado de alarma, junto a la deuda con los grandes proveedores como las compañías aéreas, a las que el sector debe 200 millones.

Explicó que los créditos del ICO sirvieron para devolver el dinero a sus clientes mediante endeudamiento y lamentó que en verano se suspendieran los bonos que les habían dado “oxígeno”, cuando no se obligó a las devoluciones a las compañías aéreas.

El presidente de FECLAV denunció que no han podido desarrollar su labor con normalidad en ningún momento desde que se declaró la pandemia y reiteró que necesitan ayudas directas para sobrevivir ante las nuevas restricciones hasta el 9 de mayo. “Si tomamos medias restrictivas debemos cerrar el círculo y esos daños colaterales tendremos que compensarlos; no es pedir limosna, sino hacer que seamos viables hasta la fecha en que se supere pandemia”, dijo. Aseveró que “cerrados, descapitalizados desde el inicio y sin facturación, sin ayudas directas probablemente el sector no llegará en condiciones al fin del estado de alarma”.

Una apuesta por la vacuna

Parrilla puso el acento en que las autoridades debería asumir como prioritaria la vacunación masiva, porque al ritmo actual se puede llegar al verano sin inmunidad y con una crisis social sin precedentes y la desaparición de las agencias, “una pieza clave para el sector”.

Santiago Aparicio agregó al respecto, que parecía que la vacunación podía solucionar el problema, pero “nos estamos dando de bruces contra la paredes, aquí no se avanza” y “no hay perspectivas de salir adelante y tener a prácticamente toda la población vacunada en verano”. “Ahora mismo no saben cómo afrontar las vacunaciones, cómo citar ni cómo hacerlo, es increíble”, denunció.

Por su parte, Luis García advirtió que junto a la falta de recursos, las agencias tiene un “handicap”, ya que deben afrontare gastos fijos como alquileres y contratos de servicios. “Debemos recibir algo que nos ayude a mantener los negocios, porque llegará el momento en el que ninguna empresa pueda soportarlo”, concluyó.