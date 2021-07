Su primera tortilla fue un desastre, no puede resistirse a un buen helado, y si pone música mientras cocina, sale todo siempre bien. Así es Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet (Vila-real, Castellón, 1985), un joven que arrasa en las redes sociales con su comida saludable y sus restaurantes Naked&Sated.

Chef autodidacta, triatleta y bombero. ¿Con qué faceta de todas se identifica más?

Actualmente con la de chef autodidacta, porque además de que es lo que estoy haciendo, es mi pasión y con lo que más disfruto. Bombero ha sido una etapa muy importante de mi vida, pero de momento forma parte del pasado. Y triatleta siempre ha sido algo accesorio.

Era de los que no sabía cocinar nada, ¿qué tal su primera tortilla?

No estudié cocina, no me enseñaron a cocinar y aprendí entrenando en casa, buscando por internet y practicando. La primera tortilla que intenté hacer salió complicada la cosa. Añadí la patata sin cocinar, la mezclé con huevo, la puse a la sartén y estuve esperando a que se hiciera. Entonces se acercó un amigo y me dijo: ‘¿no le vas a dar la vuelta a la tortilla?’. Y yo: ‘¿la vuelta a la tortilla para qué, si no está cocinada todavía?’

Todas sus recetas van asociadas a una canción, ¿no concibe la cocina sin música?

Me gusta mucho cocinar con música, sobre todo con música indie. Desde 2013 no hay año que no vaya a un festival importante con amigos. Con música todo es mejor. Si pongo música mientras cocino, siempre sale todo bien, hay alegría y más sintonía. Es una buena idea asociar cada plato a una canción, aunque no tenga nada que ver.

¿Algún plato que se le resista?

Hay uno que se me resiste hacerlo saludable, los macarons. Estuve una semana con ello, pero el ingrediente principal es el azúcar, y sin él es bastante complicado. Al final me salieron, pero no llegaban al mismo nivel que en su versión no saludable.

La tortilla, ¿con o sin cebolla?

Siempre con cebolla. Se puede hacer más cruda o menos, pero siempre con cebolla.

¿Y qué opina de la pizza con piña?

La piña es un ingrediente que en platos salados puede encajar bien si está bien combinada, pero no soy partidario de la pizza con piña, porque creo que no le llega a encajar. Es igual que una paella con chorizo.

¿Qué piensa cuando oye la frase: se puede sustituir por... (añada cualquier ingrediente de sus recetas)?

Intento dar distintas opciones para que todo el mundo pueda disfrutar de la mejor forma posible de cada plato, pero lo que no me entra en la cabeza es cuando en una receta con dos ingredientes la gente me pregunta si se puede sustituir uno.

¿A qué comida no saludable no puede resistirse?

A un buen helado en verano.

Es una persona que no está un segundo quieta, ¿a qué le gustaría dedicar más tiempo?

A la familia, porque nunca es suficiente, y también al deporte. Añadiría viajar, pero ahora tenemos un peque y no es momento de irse lejos. Desde hace un tiempo intento tener las tardes libres, y desde que nació el pequeño, que tiene dos meses y medio, no trabajo los fines de semana.

Si le digo vacaciones, ¿qué le viene a la cabeza?

Mucha playa, restaurantes con comida deliciosa, pasear y descubrir ciudades y sus rincones.

¿Prefiere el mar o la montaña?

Sin duda, el mar.

¿Podría pasar un día desconectado de las redes sociales?

La verdad es que sí. Lo he hecho muchas veces, cuando a lo mejor tengo un evento, como una boda. Ese día igual subo una foto o una historia, pero no interactúo. También cuando estoy de viaje intento no hacer nada más que subir algún stories.

¿Alguna vez piensa en volver a dedicarse a ser bombero?

A veces pienso que estaría bien hacer alguna guardia para recordar esos momentos, pero ahora considero que es una etapa que estuvo muy bien y no cambiaría por nada, aunque si no volviera no pasaría nada.



¿Prefiere series o películas?

Soy tanto de series como de películas. Cada momento tiene su preferencia. En casa, en el sofá, comiendo o cenando solemos poner series, y el fin de semana o si vamos el cine, películas. Me gusta mucho tanto el cine como seguir las series españolas.

¿Qué libros hay en su mesilla?

Lo que más tengo son libros de cocina y también biografías, la mayoría de ellas historias de superación.

Tiene como socios a los futbolistas Marcos Llorente e Ibai Gómez. ¿Con quién va cuándo juegan el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao?

Si juega Marcos contra Ibai, no puedo querer que pierda nadie, así que lo mejor es que empaten y que metan tres goles cada uno, y así todos contentos.

¿Le queda algún sueño que desearía cumplir?

Tengo muchos sueños en mente, pero a lo mejor si los cuento públicamente no se cumplen, así que vamos a dejarlo ahí.