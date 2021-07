Adiós a chamizos en polígonos industriales o naves nido

El Gobierno de coalición del PSOE y Cs sigue trabajando en la elaboración de una ordenanza municipal que regule la cada vez más abundante presencia de los locales de ocio alquilados por jóvenes para las reuniones privadas de amigos. El último retoque al texto normativo, aún susceptible de ser modificado, recoge ya una tipificación concreta del régimen sancionador y en el texto figura que quienes dispongan de un espacio de este tipo y no hayan obtenido una autorización expresa por parte del Ayuntamiento, algo que será obligatorio con la entrada en vigor de la ordenanza, se expondrán a multas que oscilarán entre los 12.001 y los 300.000 euros.

Lo que pretende el equipo de Gobierno es no dar la espalda a una realidad que está ahí y su objetivo es regularizar los popularmente conocidos como chamizos. Eso sí, siempre y cuando reúnan unas condiciones básicas de seguridad, se garanticen unos aforos máximos, horarios límites y que no se ocasionen molestias a los vecinos de las viviendas próximas. No podrán instalarse en polígonos o naves nidos. Y una vez aprobada la ordenanza, habrá una moratoria de un año, tras el cual tendrán que desaparecer, según señaló el concejal de Licencias, Julo Rodríguez-Vigil.

Lo primero que tendrán que hacer los inquilinos de estos espacios es solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Locales Menores de Ocio Privado. Una instancia que deberá de ir acompañada de diversa documentación (contrato de arrendamiento, nombres de las personas que se hacen responsables, certificado que acredite que el local cumple con las normativa de prevención contra incendios, otro de aislamiento acústico...). A partir de ahí será el Ayuntamiento el que concederá una autorización por el periodo de un año (con posibilidad de prorrogarse).

El equipo de Gobierno ha remitido el texto a los grupos de la oposición para que hagan aportaciones al mismo.