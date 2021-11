El primer vertido de lava del volcán al mar cumple dos meses

El primer vertido al mar de la lava que emana del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, cumple hoy dos meses, cuando se comenzó a formar una fajana que supera las 40 hectáreas, mientras este lunes las coladas fluyen tan rápido que avanzan a aproximadamente un metro por segundo.

Según ha recordado hoy el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en sus redes sociales, el 29 de septiembre, diez días después del inicio de la erupción, la lava del nuevo volcán alcanzó el mar, al tiempo que detalla que otras coladas han continuado aportando material al Atlántico.

De hecho, el 22 de noviembre llegaba de nuevo la lava al mar, también en la costa de Tazacorte, que vino a sumarse a la primera con la aportación de material y juntas suman casi 50 hectáreas.

El Ministerio de Transportes recuerda que la Dirección General de la Marina Mercante controla este áreas con los medios de Salvamento Marítimo y gestiona los permisos de acceso a la zona de exclusión para desarrollar las labores de investigación.

A su vez el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha divulgado este lunes un vídeo en sus redes sociales en el que puede observarse el rápido movimiento de las coladas desde Tacande, que avanzan a aproximadamente a un metro por segundo.

En este vídeo puede observarse el rápido movimiento de las coladas, que avanzan aproximadamente a 1 metro por segundo / In this video the rapid movement of the lava flows can be observed, which advance at approximately 1 m / s pic.twitter.com/UB30btDEeN